Impfgipfel hat begonnen: Wird die Impf-Priorisierung aufgehoben?

Beim Impfgipfel von Bund und Ländern geht es um brisante Fragen der Corona-Pandemie: Welche Freiheiten bekommen Geimpfte und fällt sogar die Impf-Priorisierung?

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Regierungschefs der Länder sind zum digitalen Impfgipfel zusammengekommen. Auf der Tagesordnung stehen brisante Fragen zum weiteren Kurs in der Corona-Pandemie. Etwa, wie schnell die Corona-Beschränkungen für Geimpfte gelockert werden. Für Aufregung sorgt unmittelbar vor dem Spitzengespräch die Impf-Priorisierung. Nachdem immer mehr alte und besonders durch Covid-19 gefährdete Menschen ein Impfung erhalten haben, werden Forderungen laut, nun die geltende Reihenfolge aufzugeben, die sich nach Alter und Risikofaktoren richtet. Dafür sprach sich etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) aus. Sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil warnte dagegen vor einer vorschnellen Aufhebung der Priorisierung bei den Massenimpfungen. „Wie vieles andere auch hängt die Aufhebung der Impf-Priorisierung ab von der Menge an Impfstoff, die zur Verfügung stehen wird“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. Er sei deshalb dafür, keine voreiligen politischen Versprechen zu machen und die Impfungen erst ab Juni freizugeben.

Weil Impfstoff zunächst knapp war – teils bestehen noch immer Versorgungsprobleme –, war bei den Immunisierungen einen Reihenfolge festgelegt worden, bei der Hochbetagte und Vorerkrankte zuerst berücksichtigt werden. Neben Söder plädierte auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) dafür, diese Priorisierung nun rasch aufzuheben. Nach Angaben des staatlichen Robert Koch-Instituts ist aktuell mehr als jeder fünfte Bundesbürger mindestens einmal gegen Corona geimpft, mehr als sieben Prozent sind vollständig geimpft. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass im Laufe des Mai jeder Dritte Bürger die erste Impfung erhalten haben wird.

Corona-Impfgipfel: Welche Freiheiten bekommen Geimpfte?

Für vollständig geimpfte und von einer Corona-Erkrankung genesene Menschen soll es laut einem Eckpunkte-Papier der Bundesregierung, das unserer Redaktion vorliegt, bald Ausnahmen von den Regeln zur Pandemiebekämpfung geben. Demnach könnten etwa Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gelockert oder aufgehoben werden. Bei Einreiseregeln und beim Zugang zu Läden oder bestimmten Dienstleistungen könnten den Geimpften Ausnahmen eingeräumt werden, wie sie auch für negativ Getestete gelten. Dagegen werden dem Papier zufolge Immunisierte weiter wie alle anderen Bürger in den vorgeschriebenen Situationen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Abstandsgebote einhalten müssen. Dass bestimmte Einrichtungen, etwa Museen oder Schwimmbäder allein für Geimpfte, Genesene oder Getestete öffnen, ist offenbar ebenfalls nicht zu erwarten.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, die Bundesregierung wolle Erleichterungen für Geimpfte nun zügig auf den Weg bringen. Es gebe aber noch keinen genauen Zeitplan für die Verabschiedung entsprechender Verordnungen im Kabinett. Wie genau für Geimpfte gelockert werde, hänge vom Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz ab, die gegen 15 Uhr begann. Forderungen nach einer schnelleren Rückkehr zu den normalen Freiheitsrechten für Geimpfte kamen auch aus den Bundestagsfraktionen von Union, SPD, Grünen und FDP.

Können Geimpfte bald auf Erleichterungen beim Reisen hoffen?

Wenn es nach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geht, können Geimpfte mit Erleichterungen auch beim Urlaub rechnen. Für sie „sollte es bald keine Tests und keine Quarantäne mehr geben bei Urlaubsreisen“. Bisher gilt: Wer mit dem bei Flugzeug nach Deutschland zurückkehrt, muss sich vorher testen lassen. Wer aus Ländern mit hohen Corona-Werten heimkehrt, muss sich in Deutschland in Quarantäne begeben.

Die Ministerpräsidentenkonferenz beschäftigte schon am Vormittag die CDU-Spitze. Sowohl im Bundesvorstand als auch im Präsidium habe es dazu zahlreiche Wortmeldungen gegeben, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Armin Laschet warnte vor den Belastungen für das Gesundheitssystem. „Wir nehmen wahr, dass die Lage in den Intensivstationen in unserem Land immer noch außerordentlich ernst ist“, sagte Laschet, der allen Beschäftigten, den Pflegerinnen und Pflegern sowie den Ärztinnen und Ärzten seinen Dank aussprach.

Corona-Impftempo soll noch einmal deutlich zunehmen

Es gehe nun darum, in dieser Phase der Pandemie alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Pandemiezahlen runterzubringen, sagte Laschet, der gleichzeitig die aktuell „große Dynamik beim Impfen“ hervorhob. Bereits 19,5 Millionen Menschen hätten eine erste Impfung erhalten, überall in den Bundesländern werde man in den nächsten Wochen an Tempo zulegen.

Mit dem Impfangebot seien aber auch Rechtsfragen verbunden, sagte der Unions-Kanzlerkandidat. Die Frage sei, welche Rechte es für Geimpfte und vollständig Genesene geben könne. Die sei ein schwieriges gesellschaftliches und ethisches Phänomen. Sein Ziel sei es, „Grundrechtsangriffe für alle möglichst schnell zurückzuführen“.

