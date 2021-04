Machtkampf in der Union: Jetzt kann Söder Größe zeigen

Armin Laschet taumelt ins Ziel wie einst der Boxer „Rocky“. Doch er hat eine klare Mehrheit – und es ist klar, was CSU-Chef Söder tun muss.

Natürlich werden wir über vieles aus dieser denkwürdigen Nachtsitzung des CDU-Bundesvorstands noch reden (müssen). Die verzweifelte Aussage des CDU-Urgesteins Wolfgang Schäuble („Alles geht schief“), die Sorge des CDU-Ministerpräsidenten Volker Bouffier, man müsse sich darauf einstellen, dass die Entscheidung des Vorstands von der Basis vielleicht nicht akzeptiert werde – oder jene technischen Pannen, die offenbarten, dass das Internet bei der CDU immer noch Neuland zu sein scheint nach 16 Jahren CDU-Kanzlerschaft. Auch das Bild, das stolze Anhänger von Armin Laschet schließlich freudig mitten in der Nacht in sozialen Netzwerken teilten – von einem verprügelten Boxer „Rocky“, der aber eben im harten Kampf durchgehalten habe und am Ende siegte – war gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig.

Machtkampf in der Union: Söder kann mehr Größe zeigen als sein großes Vorbild

Doch am Ende des Kampfes steht das nackte Ergebnis: eine doch klare Mehrheit für Laschet, übrigens schon zum zweiten Mal binnen einer Woche in diesem CDU-Spitzengremium, nun mehr als zwei Drittel, in geheimer Abstimmung. Am Tag zuvor gab es eine ebenso klare Aussage von Markus Söder, er werde jede Entscheidung der CDU akzeptieren, das habe er ja mehrfach schon gesagt. Daran muss sich Söder – bei allen durchaus berechtigten Zweifeln an Laschets Wahlkampf-Chancen – nun halten. Demokratie kann nie kompletten Konsens herstellen und sie ist bei uns auch (zumindest noch) keine „Basis-Bewegung“, mit der Söder zu liebäugeln schien. Eine Stimme Mehrheit reicht im Notfall, zwei Drittel Mehrheit reichen ganz sicher. Die gerade für ihre Kanzler-Kür so bejubelten Grünen haben ihre Basis übrigens gar nicht befragt.

Dies bietet Söder nun die Gelegenheit zu wahrer Größe. Er kann sich nach einer Woche voller Verletzungen als der Versöhner geben, der sein Wort hält – und Laschet als Kanzlerkandidaten akzeptiert. So könnte Söder auch mehr Größe zeigen als sein großes Vorbild Franz-Josef Strauß. Der konnte es nach seiner Kandidatur-Niederlage gegen Helmut Kohl nicht lassen, noch nachzutreten, etwa durch den legendären Kreuther Beschluss 1976, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag aufzulösen. Den musste Strauß bald kleinlaut kassieren. Übrigens: Wenn die Union wirklich eine grüne Kanzlerin verhindern will, schaffen Laschet und Söder das nur gemeinsam.

