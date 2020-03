vor 25 Min.

Merkel gegen Grenzschließungen in Deutschland

Angela Merkel spricht erstmals über das Krisenmanagement der Bundesregierung zum Coronavirus. Grenzschließungen in Deutschland lehnt sie ab.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat die Menschen in Deutschland zur Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. Mit Blick auf die besonders gefährdeten älteren und bereits erkrankten Bürger sagte sie am Mittwoch in Berlin: "Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen."

Coronavirus: Merkel sieht Grenzschließungen als keine adäquate Antwort auf die Herausforderungen

Zuvor hatte Merkel es als zentrale Aufgabe bezeichnet, die Verbreitung des Virus einzudämmen. "Das Virus ist in Europa angelangt, es ist da, das müssen wir alle verstehen", sagte die CDU-Politikerin. Es gebe noch keine Therapie und keinen Impfstoff. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung könnten nach Angaben von Experten infiziert werden, wenn das so bleibe.

Zentral sei nun, "dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten". Die Ausbreitung des Virus müsse verlangsamt werden. "Es ist eben nicht egal was wir tun, es ist nicht vergeblich, es ist nicht umsonst", sagte Merkel. "Es geht also um das Gewinnen von Zeit." Wichtig sei, dass alle staatlichen Ebenen arbeiten könnten. Es sei nicht das Schlimmste, wenn Fußballspiele nicht wie gewohnt stattfinden könnten.

Die Bundesregierung lehnt es ab, die deutschen Grenzen wegen der Corona-Epidemie zu schließen. "Wir sind in Deutschland der Meinung, dass Grenzschließungen keine adäquate Antwort auf die Herausforderungen sind", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ergänzte: "Die Grenzen pauschal zu schließen, verhindert nicht, was da passiert."

Deutschland wird weiterhin Corona-Schutzausrüstung ausführen

Merkel und Spahn machten deutlich, dass aus Deutschland trotz des verhängten Exportvorbehalts weiter Corona-Schutzausrüstung ausgeführt werden darf. "Aber wir wollen wissen, dass es in die richtigen Hände kommt, an die richtigen Stellen", sagte Merkel.

Vorher sei es so gewesen, "dass teilweise Händler mit Geldkoffern, Bargeld, aufgetaucht sind bei den Unternehmen und angefangen haben, Masken zu kaufen", erläuterte Spahn. "Am Ende ging es nicht mehr danach, wo ist der Bedarf, sondern wer zahlt am meisten." Dies sei seit dem Verhängen der Exportbeschränkungen vorbei. "Wir wollen schon, dass das, was vorher war - der Geldkoffer entscheidet, wo die Masken hingehen -, nicht mehr stattfindet", betonte Spahn. (dpa)

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen rund um die Coronavirus-Krise in unserem Live-Blog: Österreich stellt Zugverkehr nach Italien ein

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Angela Merkel muss Corona zur Chefsache machen

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen