Nahles will Maaßen-Deal neu verhandeln - Seehofer zeigt Bereitschaft Politik

Nach massiver Kritik in der SPD will Andrea Nahles den Maaßen-Deals neu verhandeln.

Andrea Nahles steht nach der Beförderung von Hans-Georg Maaßen so unter Druck, dass sie den Deal neu verhandeln will. Horst Seehofer schließt das nicht aus.

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will nach dem massiven Widerstand in ihrer Partei die geplante Beförderung des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen neu mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer verhandeln. Das geht aus einem Brief von Nahles an die Bundeskanzlerin und den CSU-Chef hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Seehofer schließt neue Beratungen über Maaßen nicht aus. "Ich denke, eine erneute Beratung macht dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht", sagte Seehofer am Freitag. Die drei Parteivorsitzenden hätten auch miteinander am Telefon gesprochen, berichtete er.

In der SPD gibt es Widerstand gegen die Maaßen-Beförderung

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, soll der Koalitionseinigung zufolge zwar sein Amt verlieren, dafür aber zum Staatssekretär im von CSU-Chef Horst Seehofer geleiteten Bundesinnenministerium befördert werden. Die SPD hatte unter anderem wegen Maaßens umstrittener Äußerungen zu rechtsgerichteten Ausschreitungen in Chemnitz dessen Ablösung gefordert, während Seehofer sich hinter Maaßen stellte.

Der SPD-Politiker und niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hatte Nahles im Spiegel aufgefordert, die Abmachung vom Dienstag wieder aufzukündigen. Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU), sagte dem Magazin, die Entscheidung sei "den Bürgern nicht zu vermitteln".

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johann Saathoff plädierte für den Ausstieg aus der großen Koalition. Er sei lieber "für ein Ende mit Schrecken als einen Schrecken ohne Ende". Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warnte dagegen im RBB davor, das Regierungsbündnis in Frage zu stellen.

Söder nennt Koalitionsstreit Belastung für den Landtagswahlkampf

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wertete den Streit in der Koalition als Belastung für den Landtagswahlkampf seiner Partei. "Alles, was in diesem Wahlkampf von Bayern ablenkt, hilft nicht", sagte er unserer Redakion. (dpa, AZ)

