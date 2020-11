vor 21 Min.

Polizeigewerkschaft kritisiert Justiz und Behörden nach "Querdenken"-Demo

Tausende nahmen an der "Querdenken"-Demo in Leipzig teil.

Exklusiv Die "Querdenken"-Demonstration in Leipzig ist aus dem Ruder gelaufen. Der sächsische GdP-Landeschef Husgen sagt: "Wir fühlen uns als Polizisten im Stich gelassen."

Von Michael Stifter

Nach den Ausschreitungen rund um die Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Leipzig hat der sächsische Landesverband der Gewerkschaft der Polizei (GdP) schwere Vorwürfe gegen Justiz und Behörden erhoben. "Es ist immer das gleiche Spiel, wenn irgendetwas schiefläuft, soll die Polizei schuld sein", sagte der GdP-Landeschef Hagen Husgen unserer Redaktion. "Anstatt über angebliches Polizeiversagen zu reden, sollte man die wahren Ursachen für die Eskalation benennen: Man hätte diese ganze Situation überhaupt nicht zulassen dürfen", betonte er.

Gewerkschafter nach Demo: „Wir fühlen uns als Polizisten im Stich gelassen"

Der Polizeigewerkschafter äußerte nach der chaotischen "Querdenken"-Demonstration harte Kritik an der Justiz: "Dass das Oberverwaltungsgericht diese Demo so genehmigt hat, ist für mich völlig unverständlich", kritisierte Husgen. Das sächsische Oberverwaltungsgericht hatte die Demonstration kurzfristig doch unter Auflagen in der Innenstadt zugelassen, nachdem die Stadt Leipzig sie ursprünglich an den Stadtrand legen wollte, um das Infektionsrisiko gering zu halten.

"Wir fühlen uns als Polizisten im Stich gelassen, wir sind mal wieder die Buhmänner", sagte der GdP-Landeschef. "Meine Kolleginnen und Kollegen sind richtig erzürnt darüber. Wenn wir deeskalieren, heißt es, die Polizei habe zu lax reagiert. Wenn wir härter durchgreifen, ist sofort von Polizeigewalt die Rede." Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut. "Aber was ist denn mit der Gesundheit der Beamten, die sich bei einer solchen Veranstaltung einem hohen Risiko aussetzen, sich zu infizieren? Auch ein Oberverwaltungsgericht muss sich mal die Frage stellen: Was beschwöre ich herauf, wenn ich so etwas zulasse?"

Husgen fürchtet, dass die Corona-Disziplin in der Bevölkerung angesichts der Ereignisse wie in Leipzig leiden werde. „Die Menschen, die sich zum größten Teil vernünftig verhalten, verstehen die Welt nicht mehr. Sie fragen sich natürlich: Ich darf nicht zum Fußball, nicht zum Eishockey, nicht in die Gaststätte, nicht mit der Familie feiern und hier wird zugelassen, dass sich mitten in der Innenstadt von Leipzig zigtausende Leute treffen, die keinen Mund-Nasenschutz tragen. Wo bleibt da die Konsequenz?“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen