Showdown für Scheuer: Brisante Vorwürfe im Maut-Untersuchungsausschuss

Mautbetreiber belasten Verkehrsminister Andreas Scheuer schwer. Wenn ihre Vorwürfe stimmen, hat der CSU-Politiker im Bundestag gelogen. Wie verteidigt er sich?

Von Christian Grimm

Einen passenderen Tag, um über Andreas Scheuer und sein Debakel Gericht zu halten, hätte es nicht geben können. Denn genau an diesem 1. Oktober sollte sie in Deutschland starten: die Autobahnmaut für Ausländer. Stattdessen musste sich Scheuer den bohrenden Fragen im Untersuchungsausschuss zu dem CSU-Prestigeprojekt stellen, das sich zu einer herben Pleite für die Christsozialen entwickelte. Doch bevor Scheuer an die Reihe kommen sollte, waren die Chefs der Mautunternehmen Kapsch und Eventim am Zug.

Der jahrelange Zoff um die Pkw-Maut 1 / 12 Zurück Vorwärts 15. Juli 2013: Die CSU nimmt die Pkw-Maut "für Reisende aus dem Ausland auf deutschen Autobahnen" ins Wahlprogramm auf.

1. September: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt im TV-Duell: "Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben."

17. Dezember 2014: Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, beschließen Union und SPD die Infrastrukturabgabe für Pkw auf Autobahnen und Bundesstraßen. Ausländische Autos sollen nur auf Autobahnen bezahlen, Deutsche ihr Geld über eine niedrigere Kfz-Steuer voll zurückbekommen. Ein halbes Jahr später tritt das Gesetz in Kraft.

18. Juni 2015: Die EU-Kommission gibt die Einleitung eines Verfahrens gegen Deutschland bekannt. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) legt die Umsetzung der beschlossenen Maut auf Eis.

24. März 2017: Wegen der Bedenken der EU beschließt der Bundestag Änderungen der Pkw-Maut. Auch der Bundesrat gibt grünes Licht.

17. Mai: Die EU-Kommission akzeptiert die Gesetzesänderung und stellt ihr Verfahren gegen Deutschland ein.

13. Oktober: Österreich reicht Klage vor dem EuGH ein. Aus Sicht des Nachbarlandes sind auch die geänderten Pläne diskriminierend für Ausländer.

22. Oktober 2018: Die österreichische Firma Kapsch TrafficCom bekommt den Zuschlag im Vergabeverfahren "Automatische Kontrolle".

30. Dezember: Im Vergabeverfahren "Erhebung" erhält ein Konsortium aus Kapsch TrafficCom und CTS Eventim den Zuschlag. Verkehrsminister zu diesem Zeitpunkt ist Andreas Scheuer (CSU).

6. Februar 2019: Der EuGH-Generalanwalt Nils Wahl empfiehlt den obersten EU-Richtern, die Klage Österreichs abzuweisen. Ihr liege ein "Missverständnis des Begriffs Diskriminierung" zugrunde.

18. Juni: Der EuGH erklärt das 2017 beschlossene Maut-Gesetz für rechtswidrig. Am selben Tag wird veranlasst, die Verträge "Erhebung" und "Automatische Kontrolle" zu kündigen. Scheuer gerät wegen der kostspieligen Verträge in die Kritik.

12. Dezember: Der Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags nimmt seine Arbeit auf und soll vor allem Scheuers Vorgehen durchleuchten. (dpa)

Zunächst war sogar unklar, ob sich Scheuer dem Ausschuss stellen würde. CDU und CSU hatten kurzfristig noch einen weiteren Zeugen in die Tagesordnung geschoben, der das Prozedere bis in die Nacht nach hinten verschob. FDP und Grüne witterten Mauertaktik und beklagten sich lauthals. Aber Scheuers Leute versicherten: „Er wird aussagen. Es soll nicht so aussehen, als sei er ein Feigling.“ Der Flurfunk berichtete, dass der Passauer sogar noch eine Friseurin in das Ministerium bestellt habe, um bei dem für seine Karriere außerordentlich kritischen Termin ordentlich auszusehen.

Mautbetreiber belasten Andreas Scheuer schwer

Die Mautbetreiber belasteten den CSU-Mann schwer. Demnach hatten sie sich bei einem Frühstück im November 2018 im Verkehrsministerium bereit erklärt, mit der Unterzeichnung des Vertrages zur Erhebung des Wegzolls zu warten, bis die Europarichter ihr Urteil gesprochen hatten. „Ich habe daher angeboten, der Bund könne bis zum EuGH-Urteil mit der Beauftragung warten“, sagte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg im Ausschuss. Das Unternehmen aus München, das sein Geld mit dem Verkauf von Eintrittskarten verdient, hatte sich mit Kapsch aus Österreich zusammengetan. Laut Schulenberg hat der Minister die Verschiebung mit der Begründung abgelehnt, ein Start der Maut im Wahljahr sei völlig undenkbar. Scheuer machte Druck, um den umstrittenen Wahlkampfschlager im Jahr 2020 irgendwie zu einem Abschluss zu bringen. Daher wurden die Verträge in den letzten Tages des Jahres 2018 unterschrieben, damit genügend Zeit für die Vorbereitung bleibt.

Für Scheuer ist die Aussage eine echte Gefahr. Er hatte ein gutes Jahr nach dem Frühstück bei einer Befragung im Bundestag erklärt, es habe kein Angebot gegeben, mit der Unterschrift zu warten. Die SPD als Koalitionspartner hatte eine Lüge im Parlament als rote Linie definiert. Sollte sie der CSU-Minister übertreten, ist er für die Sozialdemokraten nicht mehr zu halten. Bislang (Stand: 18 Uhr, Anm. d. Red.) hatte Scheuer im Ausschuss noch nicht ausgesagt. Für den Fall, dass er den Mautfirmen in dem zentralen Punkt widersprechen würde und Aussage gegen Aussage stünde, will die Opposition ein Kreuzverhör ansetzen. „Ich rate keinem Minister der Bundesregierung, ein Kreuzverhör zu machen“, sagte der FDP-Verkehrspolitiker Christian Jung.

Im Juni vergangenen Jahres hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Maut gegen das EU-Recht verstößt, denn sie diskriminiere Ausländer. Vorgesehen war, dass die deutschen Autofahrer zwar auch Vignetten hätten kaufen müssen, anschließend aber bei der Kfz-Steuer entlastet würden. Die Mautbetreiber verlangen wegen des geplatzten Geschäftes eine halbe Milliarde Euro Entschädigung. Entsprechende Klauseln finden sich in den Verträgen. Aktuell läuft eine Schiedsverfahren mit der Bundesregierung.

Bleibt Verkehrsminister Andreas Scheuer trotz der schweren Pleite im Amt?

Dem Minister von der CSU droht hier weiterer Ärger. Denn nach dem für ihn vernichtenden EuGH-Urteil hatte er die Verträge sofort gekündigt und die Mautbetreiber noch einmal zu sich bestellt. Eventim-Chef Schulenberg berichtete, dass Scheuer in angespannter Atmosphäre versuchte, die Unternehmen unter Druck zu setzen. Sie sollten öffentlich über das Fiasko in seinem Sinne sprechen. „Ich habe das als unfreundlichen Akt empfunden. Das war eine Drohung“, sagte Schulenberg.

Ob Andreas Scheuer trotz der schweren Pleite im Amt bleiben kann, hängt von CSU-Chef Markus Söder ab. Alle Parteien der Großen Koalition haben das Recht, ihre Minister für das Kabinett zu benennen und wieder abzuberufen. Selbst in der CSU hat der Verkehrsminister nur noch wenige Verteidiger. Ob Söder weiter an seinem Mann festhält, wenn sich der Vorwurf der Lüge im Bundestag erhärtet, ist fraglich. Wegen der Corona-Krise galt bisher das Credo, keine unnötige Unruhe in die Regierungsmannschaft zu bringen.

