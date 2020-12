Streit um Rundfunkbeitrag: Die CDU bewegt sich auf dünnem Eis

Natürlich kann man darüber diskutieren, ob ARD und ZDF noch mehr Geld brauchen. Doch in Sachsen-Anhalt geht es eben auch um die Frage, wie es die CDU mit der AfD hält.

Nur zur Erinnerung: Im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrages geht es auf dem Papier um 86 Cent mehr pro Monat. Dass die Debatte trotzdem derart eskaliert, hat aber nichts mit Geld zu tun. Sondern mit Emotionen. In Ostdeutschland fürchtet die CDU, noch mehr Wähler an die AfD zu verlieren, wenn sie mehr Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk genehmigt, den die Rechtspopulisten systematisch als linke Propagandamaschine verunglimpfen. Und nun blockiert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff also die Erhöhung, die nur in Kraft treten kann, wenn alle Bundesländer zustimmen.

Die Koalition in Sachsen-Anhalt ist vorerst gerettet

Das kann man als ziemlich billiges Manöver empfinden, als Einknicken vor populistischen Stimmungsmachern. Doch auch der Versuch von Grünen und SPD, die Union damit pauschal auf eine Stufe mit der AfD zu stellen und den Untergang der Demokratie zu beschwören, ist ziemlich durchsichtig. Ein bisschen mehr Gelassenheit würde allen Seiten gut tun. Kurzfristig hat Haseloff mit seiner Entscheidung, die Abstimmung über den Rundfunkbeitrag abzublasen, den CDU-Abgeordneten im Magdeburger Landtag die Peinlichkeit erspart, gemeinsam mit der AfD die Hand zu heben. Seine wackelige Koalition mit SPD und Grünen ist vorerst gerettet. Das bedeutet aber eben auch, dass die Union das Problem ins Superwahljahr 2021 hineinschleppt.

Es geht im Kern um die Frage, wie es die CDU mit der AfD hält. Und darauf gibt es im Osten und im Westen Deutschlands sehr unterschiedliche Antworten. Im Westen will man die Union zum Bollwerk gegen rechte Hetze machen. Im Osten sehen viele CDU-Leute kein Problem darin, mit der AfD zu kooperieren. Sie argumentieren, dass die die Rechtspopulisten schließlich einen durchaus relevanten Teil der Bevölkerung vertreten. Diese Diskrepanz kann einem Unions-Kanzlerkandidaten im Wahlkampf zum Verhängnis werden. Die CDU bewegt sich hier auf oblatendünnem Eis. Friedrich Merz, der bekanntlich CDU-Chef werden will, hat im Prinzip schon recht, wenn er sagt, seine Partei dürfe ihre eigenen Positionen nicht davon abhängig machen, was die AfD will oder nicht will. Wenn jedes Thema, dass die Populisten für sich reklamieren, für alle anderen Parteien zum Tabu erklärt wird, steckt Politik ganz schnell in einer Sackgasse. Und Stimmungsmacher und Demokratieverächter bekommen noch mehr Macht.

Friedrich Merz ignoriert bewusst, dass es um mehr als den Rundfunkbeitrag geht

Doch im konkreten Fall ignoriert Merz ja ganz bewusst, dass es ja nicht um irgendein beliebiges Thema geht. Sondern um eine im wahrsten Sinne des Wortes staatstragende Angelegenheit. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind dafür da, um unsere Demokratie stabil zu halten. Jene Demokratie, die von Populisten seit Jahren systematisch lächerlich gemacht und untergraben wird. Natürlich kann man darüber streiten, ob ARD und ZDF ihrem Auftrag immer in idealer Weise gerecht werden. Natürlich kann man über aufgeblähte Apparate und den Umgang mit Steuergeldern diskutieren. Man muss es sogar. Dass gerade AfD-Politiker die Öffentlich-Rechtlichen als „Lügenpresse“ oder „Staatsfunk“ verächtlich machen, hat aber vor allem damit zu tun, dass sie in ihnen einen ihrer Hauptfeinde sehen. Die AfD fordert scheinheilig unabhängige Berichterstattung, hat aber in Wahrheit gar kein Interesse daran. Hier müssen die demokratischen Parteien klare Kante zeigen. Hier geht es um mehr als 86 Cent.

