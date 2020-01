Wir müssen uns im Krieg gegen den Terror ehrlich machen

"Auf dem Schlachtfeld und daheim."



"Auf dem Feld der Ehre für Volk und Vaterland gefallen" wird es dann im Falle eines Falles wohl heißen.

Wie sich inzwischen mit Qualitätsjournalismus brüstende Presseorgane, eines immer mehr um sich greifenden martialischen Jargons bedienen, ist einfach widerlich.



So falsch war die eher zurückhaltende Außenpolitik in Bezug auf den maßgeblich von unserem "Hauptverbündeten" über Jahre angefachten Brandherd "Naher Osten" nicht.



Eine "robustere" deutsche Außenpolitik wäre in erster Linie gegenüber dem selbsternannten gottgesandten Herrn über Leben und Tod, Trump, zu wünschen. Statt sich "in Treue fest" und mit Kadavergehorsam jede Einmischung und Unverschämtheit (siehe Northstream 2) der "inzwischen einsamsten Schutzmacht der Welt USA" (Gabor Steingart) ohne Reaktion gefallen zu lassen.



Selbstverständlich auch im Zentrum eines Wahlkampfes zur Diskussion und Entscheidung gestellt.

