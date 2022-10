Alle Mitglieder der Europäischen Politischen Gemeinschaft im Jahr 2022

Die Europäische Politische Gemeinschaft kommt zum Gründungstreffen in Prag zusammen. Doch welche Länder gehören zu den Mitgliedern? Ein Überblick.

Es ist ein Projekt mit großer politischer Tragweite, welches der französische Präsident Emmanuel Macron ins Leben gerufen hat. Am Donnerstag, 6. Oktober 2022, kommt die "Europäische Politische Gemeinschaft" zum Gründungstreffen zusammen. In Prag werden sich die EU-Mitglieder mit Ländern wie der Ukraine, der Türkei und Großbritannien über Klima, Energie, Sicherheitsfragen und den Krieg in der Ukraine austauschen.

Was ist die Europäische Politische Gemeinschaft?

Der erste Gipfel der neuen Mammutorganisation steht also im Zeichen der großen Krisen. Das Treffen soll der Beginn einer neuen politischen Gemeinschaft darstellen, die Macron am 9. Mai 2022 in Straßburg als "einen neuen Raum der politischen Kooperation, der Zusammenarbeit in Fragen von Energie und Sicherheit, beim Transport, bei Infrastruktur und der Reisefreiheit vor allem für junge Menschen zu finden", bezeichnet hatte.

Am dem Treffen in Prag nehmen die Staatschefs der Länder teil, welche in der Folge auch Teil der Europäischen Politischen Gemeinschaft sein sollen und wollen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) wird in der Hauptstadt Tschechiens vor Ort sein.

Welche Länder gehören der Europäischen Politischen Gemeinschaft an?

Bei dem Gründungstreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft nehmen alle 27 EU-Mitglieder teil. Außerdem sind 17 Nationen eingeladen, welche mehr oder weniger enge Partner der EU darstellen. Darunter sind auch EU-Beitrittskandidaten wie die Ukraine, Albanien und die Türkei. Auch Großbritannien, welches den Kontakt Kontakt mit europäischen Staaten nach dem Brexit nicht verlieren will, ist mit von der Partie.

Laut dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel kommen die 44 Gründungsmitglieder der Europäischen Politischen Gemeinschaft "auf Augenhöhe" zusammen. Klar ist, dass viele verschiedene Interessen zusammenkommen. Beispielsweise finden sich mit Armenien und Aserbaidschan zwei verfeindete Nachbarn ein. Auch die Zusammenkunft von Griechenland und Zypern, sowie der Türkei auf der anderen Seite ist brisant. Es ist wohl nicht leicht, überhaupt eine Sitzordnung für die Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft zu finden.

Europäische Politische Gemeinschaft: Alle Mitglieder 2022 in einer Liste

Die Mitgliederliste der Europäischen Politischen Gemeinschaft setzt sich aus den 27 EU-Mitgliedern und 17 weiteren europäischen Staaten zusammen.

Alle EU-Mitglieder:

Deutschland

Belgien

Frankreich

Italien

Niederlande

Luxemburg

Dänemark

Irland

Griechenland

Portugal

Spanien

Finnland

Österreich

Schweden

Polen

Lettland

Litauen

Malta

Slowakei

Slowenien

Tschechien

Estland

Bulgarien

Ungarn

Zypern

Rumänien

Kroatien

Weitere Mitglieder der Europäischen Politischen Gemeinschaft:

Armenien

Aserbaidschan

Albanien

Bosnien und Herzegowina

Georgien

Großbritannien

Island

Kosovo

Liechtenstein

Moldau

Montenegro

Nordmazedonien

Norwegen

Schweiz

Serbien

Türkei

Ukraine