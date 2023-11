Der Regierung läuft im Haushaltschaos die Zeit davon

Die Haushaltsdebatte lähmt die Regierung, Angst vor dem nächsten verfassungswidrigen Haushalt geht um. Und FDP-Mitglieder stimmen jetzt auch noch über das Ende der Ampel ab.

Im Ringen um die Staatsfinanzen läuft der Bundesregierung die Zeit davon. Bis Ende des Jahres muss ein Haushalt verabschiedet werden, doch die eigentlich entscheidende Sitzung an diesem Donnerstag musste kurzerhand abgesagt werden. Damit steht fest, dass es selbst in der kommenden Woche keinen neuen Finanzplan geben wird. Die dramatische Zuspitzung verstärkt die Fliehkräfte in der Ampelkoalition. Auf Druck der Parteibasis muss die FDP ihre Mitglieder sogar über die Fortsetzung des Bündnisses mit SPD und Grünen abstimmen lassen. Möglich also, dass die Regierung an dem Haushaltsdebakel zerbricht.

Bundesregierung muss vor Jahresablauf einen Haushalt vorlegen

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der vergangenen Woche, das den Haushalt 2021 gekippt hatte, ringen die Regierungspartner unter Hochdruck um die Finanzierung ihrer Politik im kommenden Jahr. Es fehlen mindestens 60 Milliarden Euro, die zum Teil bereits verplant waren. Und es fehlt Zeit. Denn die Verfassungsrichter hatten nicht nur klargemacht, dass Schulden, die für einen bestimmten Zweck aufgenommen werden sollten, nicht später für etwas anderes verwendet werden dürfen. Die Regierung muss ihren Haushalt auch vor Jahresablauf vorlegen.

Die Union hatte die Haushaltsberatungen im Parlament zuletzt torpediert, weil ihr angesichts der vielen offenen Fragen eine seriöse Grundlage für abschließende Verhandlungen fehlte. Am Mittwoch zogen die Ampel-Parteien dann die Reißleine und sagten die Sitzung des zuständigen Ausschusses, die ohnehin schon um eine Woche vertagt worden war, ab. „Unser Ziel ist, den Haushalt zügig, aber mit der gebotenen Sorgfalt zu beraten, um Planungssicherheit zu schaffen“, teilten die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP mit.

CDU hatte Haushaltsberatungen torpediert

Aus Sicht von Christian Haase, Chefhaushälter der CDU, hatte an der Absage kein Weg vorbeigeführt: „Am Ende hat dann die Vernunft bei der Ampel gesiegt. Endlich wurde die von uns geforderte Notbremse im parlamentarischen Verfahren gezogen“, sagte er unserer Redaktion. Dies sei in der dramatischen Haushaltssituation absolut notwendig. „Die Situation ist zu ernst für irgendwelchen politischen Popanz. Wir müssen jetzt die Dinge sorgfältig analysieren, bewerten und sauber abarbeiten.“

In der Koalition geht die Angst um, in der Hektik den nächsten verfassungswidrigen Haushalt vorzulegen. Und selbst wenn dem Bundestag in einer Sondersitzung ein fertiger Finanzplan vorliegen sollte, droht Ungemach. Denn die Parlamentarier müssen vor der Abstimmung genügend Zeit gehabt haben, sich das Zahlenwerk in Ruhe anzuschauen. Schon beim Heizungsgesetz, das eigentlich kurz vor der Sommerpause durchgeboxt werden sollte, war es der Ampelkoalition zum Verhängnis geworden, dass sie die entsprechende Frist nicht eingehalten hatte. Ein CDU-Abgeordneter klagte und bekam Recht. Die Verabschiedung musste verschoben werden.

FDP stellt Ende der Koalition zur Abstimmung

Der Druck auf SPD, Grüne und FDP ist immens. Und in den Reihen der Liberalen wird immer lauter die Frage nach dem Ende des Bündnisses gestellt. Eine von FDP-Kommunal- und Landespolitikern initiierte Unterschriftensammlung zwingt die Parteispitze dazu, die Mitglieder zu befragen, ob man die Koalition aufkündigen soll.

Sollte es der Bundesegierung nicht gelingen, rechtzeitig einen Haushalt einzutüten, dürfte sie nur noch Geld ausgeben, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Doch selbst wenn kein kompletter Stillstand des Staatsapparates droht, wie etwa in den USA, wären der Koalition damit weitgehend die Hände gebunden.