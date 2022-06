Wird die Scholz-Reise nach Kiew am Ende doch ein reiner Fototermin?

Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Kiew gefahren. Endlich, sagen seine Kritikerinnen und Kritiker. Doch was bringt ihm der Besuch?

Zunächst ist die Kiew-Reise von Kanzler Olaf Scholz zumindest zum Auftakt das, was er eigentlich vermeiden wollte: ein „Rein mit einem Fototermin“. Die Bilder dominieren den Besuch des SPD-Politikers, der über Nacht mit dem Flugzeug und anschließend per Zug in das Kriegsgebiet Ukraine gereist ist. Ein Besuch im Trümmerfeld - es war erwartbar, was die Öffentlichkeit zu sehen bekommen würde. Viel spannender sind die Inhalte, also die Frage, wie Scholz aus Kiew wieder „raus“ kommt.

Zur Genese des Besuchs ist bisher wenig bekannt. Man weiß nicht, ob Scholz den Besuch initiierte oder der Anstoß aus den Reihen seiner Mitreisenden kam: dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem rumänischen Staatschef Klaus Iohannis, die ebenfalls in die ukrainische Hauptstadt reisten. Nachdem die Forderungen nach einem Kiew-Besuch von Scholz nicht abreißen wollten, hat er es seinen Kritikerinnen und Kritikern jetzt gezeigt und die Debatte mit diesem Besuch beendet. Doch was bringt es ihm?

Wolodymyr Selenskyj begrüßt Olaf Scholz und Emmanuel Macron in Kiew. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Waffenlieferungen und EU-Beitritt der Ukraine mögliche Themen bei Scholz-Besuch in Kiew

Bei dem Besuch soll es den ersten Äußerungen zufolge vor allem um weitere Waffenlieferungen und den EU-Beitritt der Ukraine gehen. Bei beiden Themen ist kein Fortschritt zu erwarten. Waffen werden schon seit langem geliefert, man kann allenfalls über den Umfang streiten und darüber, ob Deutschland der Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nachkommen sollte, schwere Panzer in das Kriegsgebiet zu liefern. Möglich wäre es, ob es klug ist, ist eine andere Frage. Denn die Sorge im Kanzleramt, Deutschland könnte aus russischer Sicht über kurz oder lang als Kriegsteilnehmer betrachtet werden, ist berechtigt. Was den Beitritt zur Europäischen Union angeht, kann Scholz seine grundsätzliche Zustimmung bekräftigen. Mehr aber auch nicht. Die Ukraine wird, wenn überhaupt, erst in vielen Jahren Zugang zum Club der Mächtigen bekommen. Vorher muss noch eine sehr lange Liste an Beitrittsvoraussetzungen abgearbeitet werden.

Er wolle kein „kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin“, hatte der Kanzler zuletzt erklärt und damit das Prinzip seiner Vorgängerin Angela Merkel übernommen, die zu schwierigen Treffen nur reiste, wenn sie zumindest den vielversprechenden Ansatz einer Problemlösung im Gepäck hatte. Die CDU-Politikerin agierte so beispielsweise in der Finanzkrise oder bei den Minsker Friedensgesprächen, Scholz hat diese Denke richtigerweise übernommen. In der Abwägung war aber der Druck dann wohl doch zu groß. Wären Draghi und Macron ohne ihn zu Selenskyj gefahren, hätte der Kanzler massiv an Reputation verloren.

Scholz-Reise wäre nur ein Erfolg, wenn diplomatische Lösungen gefunden werden

Ein wirklicher Erfolg wäre die Reise nur, wenn – Macron sprach es an – Fortschritte auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung erzielt würden. Die Benennung eines Vermittlers etwa, der von beiden Kriegsparteien akzeptiert wird. Doch zum Auftakt des Scholz-Besuchs in der Ukraine deutete nichts auf einen solchen Meilenstein hin. Und so ist zu befürchten, dass am Ende nur ein paar Bilder bleiben, die schnell verblassen.

Lesen Sie dazu auch