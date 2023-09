Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wie kann es im Krieg in der Ukraine zu einem Frieden kommen? Für Olaf Scholz ist die Antwort klar: "Die Grundlage für den Frieden ist die Einsicht der russischen Führung." Dann würde es Möglichkeiten für Gespräche geben, sagte der Bundeskanzler auf dem internationale Treffen "Den Frieden wagen" der Laiengemeinschaft Sant'Egidio in Zusammenarbeit mit der katholischen und der evangelischen Kirche in Berlin. Bei dem Treffen verteidigte er auch die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. Was Scholz gesagt hat, der sich erstmals nach seinem Sportunfall wieder ohne Augenklappe zeigte, das hat meine Kollegin Laura Gastl aufgeschrieben.

Der Tag: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach offiziellen Angaben zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. "Ich bestätige das", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der russischen Agentur Interfax. Wo genau das Treffen stattfinden würde, blieb zunächst geheim. Spekuliert wurde, dass die beiden möglicherweise zusammen den Weltraumbahnhof Wostotschny weit im russischen Südosten besuchen könnten. Die USA warnten Kim unterdessen, Russland mit Kriegsgerät zu versorgen. "Jede Lieferung von Waffen von Nordkorea an Russland wäre eine Verletzung mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats", sagte Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums, bereits am Montag. Die USA würden nicht zögern, gegen beide Länder neue Sanktionen zu verhängen.

Die Lage: Die Augsburger Firma Renk, Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnik, bereitet die Rückkehr an die Börse vor – das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Abhängig von den Marktbedingungen soll der Börsengang "voraussichtlich" bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Renk-Chefin Susanne Wiegand sagte dazu: "Der geplante Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt auf unserem Wachstumspfad." Renks Geschäft profitiert von der Zeitenwende, erklärt mein Kollege Stefan Küpper in seinem Artikel: Das Unternehmen mit seinen insgesamt 19 Standorten weltweit fertigt etwa die Getriebe für unterschiedliche Panzer und Kettenfahrzeuge in vielen Armeen.

Bild des Tages:

Kim Jong-un ist zu einem Treffen mit Wladimir Putin in Russland angekommen. Foto: Uncredited, Governor of the Russian far eastern region of Primorsky Krai Oleg Kozhemyako telegram channel/dpa/AP

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist nach offiziellen Angaben zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Auf diesem Videostandbild, das der Gouverneur der russischen Region Primorje auf seinem Telegrammkanal veröffentlicht hat, steigt er aus dem Zug, nachdem er die Grenze zu Russland überquert hat.

Nach Kiewer Angaben hat Moskau insgesamt rund 20.000 ukrainische Kinder aus frontnahen Gebieten nach Russland gebracht. Eine Oper über dieses Thema soll bald in New York zu sehen sein.

Met bestellt Werk über entführte ukrainische Kinder

