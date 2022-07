Das Update zum Ukraine-Krieg vom 18. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Noch drei Tage Ungewissheit. Dann, am 21. Juni, weiß Deutschland, ob wieder Gas durch die Pipline Nord-Stream 1 fließt. Aktuell weiß niemand, ob die Pipeline wieder in Betrieb geht. Na ja, fast niemand. "Diese Frage kann derzeit niemand beantworten außer Russlands Präsident Wladimir Putin selbst", sagt Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister. Und sieht nicht zuletzt den Freistaat davon betroffen: " Bayern ist das industriestärkste Bundesland und hat deshalb den deutlich höchsten Gasverbrauch. Deshalb tut Bayern der Gasmangel am meisten weh." Wie es seiner Meinung nach weitergehen sollte, verrät Aiwanger im Interview.

Der Tag: Wladimir Putin gibt sich indes zuversichtlich, die westlichen Sanktionen überstehen zu können. Es sei nicht möglich, Russland mit einem "riesigen Zaun" vom Rest der Welt zu isolieren. Sprach aber von einer "großen Herausforderung" für sein Land. Den Krieg jedenfalls scheint Russland mit unverminderter Härte fortführen zu wollen. Russland hat sich nach Kremlangaben keine Fristen für die Dauer des Krieges gegen die Ukraine gesetzt. "Es gibt keine festen Zeitrahmen. Das Wichtigste ist die Wirksamkeit der Umsetzung dieser Operation", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem Interview.

Die EU will indes weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag nach Beratungen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel an.

Die Lage: "Putin sät gerne Zwietracht. Das ist der psychologische Teil seiner Kriegsführung.", schreibt unser Autor Stefan Stahl in seinem Kommentar. "So hat er sicher ein Höllen-Vergnügen daran, dass in Deutschland darüber gestritten wird, wie sich das möglicherweise nicht mehr fließende russische Gas ersetzen lässt." Deutschland solle sich dabei nicht auseinander dividieren lassen. Es brauche jetzt einen Atomkraft-Kompromiss. "Tyrannen wie ihn bekämpft man am besten mit Einigkeit." Hier geht's zum ganzen Kommentar. Und wie viel Gas Deutschland speichert, erfahren Sie jeden Tag aktuell hier.

Die Region: Nicht nur Gas ist knapp, sondern auch Öl. Benzin und Diesel sind entsprechend teuer. Damit Sie das beste aus der Situation machen können, verraten wir Ihnen täglich, wo Sie in und um Augsburg am günstigsten Tanken können. Hier geht's zur Tabelle.

