Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. Dezember

"Wir müssen die Gesellschaften überzeugen – so wie wir es gleich zu Beginn des Krieges geschafft haben, uns um die Ukraine zu scharen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen zu seinen Spitzendiplomaten. Er gab den Botschaftern dabei die Aufgabe, im nächsten Jahr Waffen und Unterstützung für die Ukraine zu organisieren. Er sagte: "Wir müssen die Herzen der Menschen überzeugen."

Selenskyj hat seinen Diplomaten dabei eingeschärft, wie wichtig ihre Aufgabe sei. "Wir brauchen mehr Waffen, denn niemand wird kapitulieren." Auch die Rüstungsindustrie brauche Unterstützung. "Jeder von Ihnen, der der Ukraine helfen kann, die Produktion von Waffen, Granaten, Ausrüstung, Luftabwehr in der Ukraine zu erhöhen, sollte dies tun", betonte er. Neben der Beschaffung von Waffen, um sich gegen den russischen Angriff zu Wehr zu setzen, sollten die Diplomaten auch die engere Anbindung der Ukraine an EU und Nato vorantreiben.

Der Tag: Russische Truppen setzten ihre Angriffe gegen Stellungen der ukrainischen Streitkräfte im Osten und Süden des Landes fort. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew wurden im Tagesverlauf 17 russische Attacken gegen die ukrainischen Brückenköpfe am linken Ufer des Dnipro bei Cherson im Süden des Landes geführt.

Im Osten lag die seit Wochen schwer umkämpfte Stadt Awdijiwka erneut im Mittelpunkt erbitterter Gefechte. "Der Fleischwolf Awdijiwka arbeitet in voller Kapazität", schrieb der regionale ukrainische Militärverwalter Vitali Barabasch auf Telegram über das blutige Ringen rund um den Ort. Zwar erlitten die russischen Einheiten schwere Verluste. Aber: "Leider kosten die ständigen feindlichen Angriffe täglich das Leben und die Gesundheit unseres Volkes."

Die ukrainische Luftverteidigung informierte zudem darüber, dass erneut zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt worden seien. Einmal mehr sei das Gebiet Odessa am Schwarzen Meer von Attacken betroffen gewesen.

Die Lage: Aus der Haft an die Front: Putin lässt Mörder zum Kämpfen frei. Für den Krieg gegen die Ukraine lässt der Kreml Häftlinge aus Straflagern rekrutieren. Einige haben schon neue Verbrechen begangen. Das sorgt auch in Russland für Empörung - wenn etwa der Mörder der eignen Tochter begnadigt wird, um als Soldat in Russlands Krieg zu kämpfen.

Svitlana hat ihren Mann im Krieg verloren, russische Soldaten misshandelten sie über Monate. Dann floh sie mit ihren Kindern nach Kiew. Dort will sie einen Ort der Erinnerung schaffen, wie Till Mayer in seiner Reportage aus der Ukraine berichtet.

Seit dem Überfall auf die Ukraine und den Sanktionen des Westens setzt Präsident Putin auf Peking als Rettungsanker. Eine Studie zeigt die Folgen dieser Strategie auf.

Wie Russlands Abhängigkeit von China rasant wächst

