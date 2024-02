Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. Februar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

In weniger als zwei Wochen beginnt in München die alljährliche Sicherheitskonferenz. UN-Generalsekretär António Guterres soll die Eröffnungsrede halten, rund 50 Staats- und Regierungschefs werden erwartet. Nicht eingeladen sind zu der Konferenz vom 16. bis 18. Februar wie im letzten Jahr die Regierungen Russlands und des Iran. Auch Politiker von AfD, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Werteunion müssen draußen bleiben. Die AfD war schon im vergangenen Jahr ausgeschlossen worden. Mehr dazu hier.

Der Tag: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die umkämpfte Region Saporischschja im Südosten der Ukraine besucht. Militärs informierten ihn über die Lage an der Front, wie auf einem von Selenskyj veröffentlichten Video auf dem Portal X (früher Twitter) zu sehen war.

Die Lage: Beim Beschuss der von russischen Truppen besetzten ostukrainischen Stadt Lyssytschansk sind nach Angaben des russischen Notfallministeriums mindestens 28 Menschen getötet worden. Weitere zehn wurden demnach verletzt. "Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Bäckerei in Lyssytschansk beschossen, unter den Trümmern befinden sich Zivilisten", schrieb der Chef der von Russland annektierten Region Luhansk, Leonid Passetschnik, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal.

