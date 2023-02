US-Präsident Biden überraschend in der Ukraine eingetroffen

US-Präsident Joe Biden ist am Montag in Kiew eingetroffen. Seine erste Reise in die Ukraine seit Kriegsbeginn wurde vorher nicht angekündigt.

Joe Biden ist überraschend in der Ukraine eingetroffen. Der US-Präsident kam am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an. Es ist sein erster Besuch des Landes seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar 2022. Die Reise des Demokraten war aus Sicherheitsgründen nicht vorher angekündigt worden.

Überraschender Besuch: Biden in der Ukraine von Selenskyj empfangen

Kurz nach dem Bekanntwerden des zunächst geheimen Besuchs erklärte der 80-Jährige: "Als Putin seine Invasion vor fast einem Jahr begonnen hat, dachte er, dass die Ukraine schwach und der Westen gespalten war. Aber Putin hat sich komplett geirrt. Ein Jahr später hält Kiew stand. Die Ukraine hält stand. Demokratie hält stand." Der Besuch Bidens findet vor einer geplanten Reise nach Polen statt. Am Freitag hatte John Kirby, Kommunikationsdirektor des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrates, noch in Washington erklärt, dass ein Besuch der Ukraine im Zuge der Reise nicht vorgesehen ist.

In Kiew wurde Biden mit freundlichen Worten von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen: "Joe Biden, willkommen in Kiew! Ihr Besuch ist eine sehr wichtige Manifestation der Unterstützung für alle Ukrainer."

US-Präsident Joe Biden (M, l) besucht mit Wolodymyr Selenskyj die Sophienkathedrale in Kiew. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Mit leeren Händen kam Biden nicht. Er kündigte weitere militärische Hilfen in Höhe von 500 Millionen Euro an. Die Hilfen sollen unter anderem Radarsysteme und Artillerie-Munition umfassen. "Die Unterstützung wird weitergehen", versprach der US-Präsident.

Luftalarm in Kiew vor Überraschungsbesuch von Biden

Der Zeitpunkt von Bidens Besuch dürfte symbolisch gewählt und ein klares Zeichen der Unterstützung sein. Am Freitag jährt sich der russische Angriff zum ersten Mal. Die Sicherheitsvorkehrungen in Kiew sind enorm. Kurz vor dem Eintreffen des US-Präsidenten wurden zahlreiche Straßen gesperrt. Videos zeigen auch lange Kolonnen von gepanzerten Fahrzeugen.

Kiew war in den letzten Tagen immer wieder Ziel von russischen Angriffen. Die Hauptstadt der Ukraine wird vor allem von Raketen, Marschflugkörpern und Kamikaze-Drohnen angegriffen. Auch am Montagvormittag ertönten in Kiew die Sirenen. Kurz vor dem Treffen zwischen Biden und Selenskyj gab es Luftalarm.

