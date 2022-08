Bobingen/Königsbrunn

Nach Flucht ins Maisfeld schnappt Polizei mutmaßlichen Einbrecher

Plus Die Polizei hat den Unbekannten, der vor einer Woche vor der Polizei geflüchtet und dann in einem Maisfeld an der B17 bei Königsbrunn verschwunden war, geschnappt.

Von Maximilian Czysz

Die Polizei Bobingen und die Kripo Augsburg haben am Freitag einen 23-Jährigen in Königsbrunn festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Der Mann soll für mehrere Einbrüche in der Region verantwortlich sein. Der Tatverdächtige bestreitet die Tatvorwürfe. Am Samstag wird er zum Ermittlungsrichter gebracht.

