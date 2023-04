TSV Bobingen gegen Türkgücü Königsbrunn: Ein Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen

Auf dem Weg zur Bezirksligameisterschaft wartet mit dem Nachbarn Türkgücü Königsbrunn ein schwerer Prüfstein auf den TSV Bobingen.

Die Vorzeichen sind recht unterschiedlich vor dem Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen am Samstag: Türkgücü Königsbrunn dürfte nach dem 2:0 gegen Kaufbeuren mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun haben. Der Abstand zum Relegationsplatz 13 beträgt immerhin sechs Punkte, den der TSV Ottobeuren einnimmt. Für die Bobinger hingegen steht einiges auf dem Spiel: Sie bleiben durch den Sieg gegen den Nachbarn Haunstetten Tabellenführer und haben das Ziel Aufstieg fest im Visier. So liegt die Favoritenrolle im Derby auf Seiten des TSV Bobingen, der einen guten Lauf hat und nicht umsonst an der Spitze steht.

Aber diese Ausgangslage gab es auch schon vor dem Hinspiel am 2. Oktober. Damals stand Türkgücü wie heute auf dem siebten Tabellenplatz und hatte zuvor drei Spiele hintereinander verloren. Das hat sich zumindest verbessert, weil das Team jetzt mit einem Erfolgserlebnis im Rücken kommt. Aber auch damals hatten die Königsbrunner große Personalprobleme und doch haben sie das Derby gegen den TSV Bobingen mit 2:1 gewonnen. Ob allerdings der Last-Minute-Siegtorschütze Burak Tok am Samstag dabei sein kann, ist nach seiner Verletzung vor zwei Wochen in Aystetten sehr fraglich. Am vergangenen Wochenende mussten auch noch Serdal Aydoan und Kaan Dogan verletzt vom Platz. Wenigstens konnte Kerem Cakin wieder durchspielen und Egor Keller ein zwanzigminütiges Comeback feiern. Mit welchem „letzten Aufgebot“ Trainer Helmut Riedl am Samstag im Bobinger Sportpark auflaufen kann, wird sich erst nach dem Abschlusstraining am Freitag herausstellen.

Spiele zwischen den beiden Bezirksligisten TSV Bobingen und Türkgücü Königsbrunn waren in der Vergangenheit immer etwas Besonderes. Denn die Mannschaften kennen sich gut. Viele Spieler haben schon in beiden Teams gespielt. Und in der Vergangenheit hat sich die Elf aus Königsbrunn immer wieder als schwerer Gegner für die Bobinger gezeigt. Und jetzt kommt noch hinzu, dass auf der Königsbrunner Trainerbank mit Helmut Riedl ein Coach sitzt, der mit allen Wassern gewaschen ist. Zuletzt, am vergangenen Sonntag, hat er gezeigt, wie gut er eine Mannschaft taktisch einstellen kann. Völlig verdient wurde der Tabellenvierte aus Kaufbeuren mit einem 2:0-Heimsieg wieder nach Hause geschickt.

Bobby Riedl ist ein hervorragender Taktiker

Bobingens Spielertrainer Christopher Detke weiß, was auf ihn und seine Mannschaft zukommt. "Wir haben öfter schon gegen Mannschaften gespielt, die von Bobby Riedl trainiert wurden. Das war immer sehr spannend." Riedl sei ein abgezockter Trainer, von dem sich das Bobinger Trainerduo noch einiges abschauen kann, ist Detke überzeugt. Allerdings hätte man Türkgücü in der letzten Zeit mehrfach beobachtet und wisse sehr genau, was zu erwarten sei. Schwierig ist dabei für den Tabellenführer aus Bobingen, dass der Nachbar momentan schwer einzuschätzen ist. Denn in den Wochen zuvor waren die Leistungen des Riedl-Teams sehr schwankend. Das zeigte das desaströse 0:10 der Königsbrunner in Oberstdorf.

Beim TSV Bobingen weiß man aber nur zu gut, welch hochkarätige Spieler in den Reihen der Riedl-Schützlinge stehen. Daher erwartet das Bobinger Trainergespann Christopher Detke und Sebastian Jeschek ein sehr hartes und enges Spiel. Die Bezeichnung "Angstgegner" will Detke aber nicht stehen lassen. "Wir haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir sie schlagen können."

Die Bilanz spricht für Türkgücü Königsbrunn

Die Bilanz der beiden Mannschaften gegeneinander spricht allerdings eine deutliche Sprache. In acht Spielen ging fünfmal Türkgücü als Sieger vom Platz. Zwei Unentschieden gab es und nur einen Bobinger Sieg. Grund genug also für den TSV Bobingen, mit höchster Konzentration zu Werke zu gehen. Um die Tabellenführung sicher zu behalten, ist ein Sieg für Bobingen fast unumgänglich. Ein kleiner Vorteil für den TSV dürfte sein, dass Verfolger Egg bereits am Freitag gegen Haunstetten spielt und so das Ergebnis schon bekannt sein wird. Der andere Bobingen-Jäger, Cosmos Aystetten, tritt zeitgleich in Kaufbeuren an, was keinesfalls eine leichte Aufgabe ist. Für den TSV Bobingen wäre also ein sogenannter "Big Point" möglich.

Das Spiel TSV Bobingen gegen Türkgücü Königsbrunn findet am Samstag, 29.4., um 15 Uhr im Stadion an der Hoechster Straße in Bobingen statt.