Regionalentwicklung Stauden hat einen neuen Vorsitzenden

Langenneufnachs Bürgermeister Gerald Eichinger übernimmt das Ruder von Peter Wachler.

Einen Wechsel gab es im Vorstand der Regionalentwicklung Stauden (RES). Weil der bisherige Vorsitzende Peter Wachler im Herbst als Abgeordneter in den Landtag gewählt wurde, übernahm Gerald Eichinger den Vorsitz des Vereins. Zweiter Vorsitzender bleibt Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier.

Gerald Eichinger, Bürgermeister von Langenneufnach, steht nun an der Spitze des Vereins aus 13 Kommunen aus der Staudenregion. Hierzu zählen die Städte Bobingen und Schwabmünchen sowie die Gemeinden Ettringen, Fischach, Gessertshausen, Großaitingen, Langenneufnach, Markt Wald, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Ustersbach und Walkershofen. Die Regionalentwicklung Stauden bleibt jedoch nur noch vorübergehend bestehen, da die Kommunen bereits einen interkommunalen Zusammenschluss namens ILE Stauden (integrierte ländliche Entwicklung) gegründet haben. Grund hierfür war, um in Zukunft Fördergelder abrufen zu können, was durch die RES mittlerweile nicht mehr möglich ist. Auch für die ILE Stauden ist Eichinger als Vorsitzender tätig.

Umsetzung von Projekte ausgebremst

Konkret können die Gemeinden gemeinsam durch die ILE Stauden künftig Projekte beispielsweise im Bereich Dorferneuerung, Hochwasserschutz, touristische Vermarktung, Energiekonzepte, Radwegebau, Jugend- und Seniorenarbeit oder gemeinsame Fortbildungen in Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung umsetzen. Momentan lässt die ILE hierfür ein Konzept erstellen. Allerdings wurden mittlerweile die Fördergelder für die ländliche Entwicklung durch die Bundesregierung gekürzt. Sobald die Fördergelder wieder fließen, soll mit einer Umsetzung begonnen werden.

Stauden-Region voranbringen

Wachler, der früher als Bürgermeister von Markt Wald tätig war, sagte während einer kleinen Feier im Rathaus in Langenneufnach, dass ihm an seiner Arbeit als Vorsitzender immer daran gelegen war, die Stauden-Region voranzubringen. Neben seinen Dankesworten an seine Kollegen betonte er, dass er auch in Zukunft die Stauden unterstützen wolle. Seit Oktober 2020 war er Vorsitzender der RES. In dieser Zeit, berichtete Eichinger, war Wachler federführend an der Neugründung der ILE Stauden beteiligt, setzte sich für die Reaktivierung der Staudenbahn ein und war mitverantwortlich für die Herausgabe eines Bildbandes über die Stauden. Überschattet wurde seine Amtszeit von den Einschränkungen durch die Pandemie. Gerald Eichinger überreichte Peter Wachler schließlich ein Abschiedsgeschenk und hofft, dass Wachler den Stauden weiterhin verbunden bleibt.

