Doppelspieltag an Ostern

Gleich zweimal müssen die meisten Teams am Osterwochenende in der Kreisliga ran. Wie die Ausgangslage aussieht.

Der 20. Spieltag der Kreisliga findet am Donnerstagabend statt und nach der kurzen Pause vom Karfreitag bis zum Ostersonntag folgt gleich der komplette 21. Spieltag am Montagnachmittag. Das brisante Derby FC Königsbrunn gegen den FC Kleinaitingen wurde abgesetzt, weil kein bespielbarer Platz vorhanden ist. Auf dem Hauptspielfeld des Hans-Wenninger-Stadions gibt es kein Flutlicht und der Nebenplatz ist in einem schlechten Zustand. Und selbst die Alternative Kunstrasenplatz fällt aus, weil dort gerade eine Baustelle zur Erneuerung der Einzäunung besteht. Damit haben beide Teams drei Tage mehr Zeit, die Niederlagen der Vorwoche wegzustecken. Durch das 0:3 des FC Königsbrunn beim SV Ottmarshausen und der Kleinaitinger Niederlage gegen den Tabellenzweiten TSV Zusmarshausen ist wieder Spannung an der Tabellenspitze eingekehrt. Aus den fünf Punkten Vorsprung für den FCK könnten nur noch drei Punkte verbleiben, wenn Zusmarshausen und Lagerlechfeld ihre Nachholspiele gewinnen.

Der zweite Königsbrunner Verein, der TSV, will im Heimspiel gegen den TSV Diedorf die Serie von drei Niederlagen nach der Winterpause beenden. Die Sorgen des auf Platz sieben abgerutschten TSV dürften allerdings nicht kleiner geworden sein, nachdem sich Torwart Daniel Morhart auch noch zu den acht bereits verletzten Spielern hinzugesellte. Der Aufsteiger TSV Diedorf steht auf dem Relegationsplatz 13 und wittert sicher die Chance, beim angeschlagenen Gegner zu punkten. Diedorf kommt aber auch mit einer 2:3-Niederlage beim Schlusslicht SSV Anhausen nach Königsbrunn.

Die SpVgg Lagerlechfeld sollte nach ihrem überzeugenden 6:0-Auswärtssieg in Westheim auch im Heimspiel gegen den TSV Neusäß keine Probleme bekommen. Die Raffler-Truppe ist mit zehn Toren in den beiden Spielen nach der Winterpause in bester Schusslaune. Der Gegner aus Neusäß hat dagegen nach dem Sieg in Diedorf beim Kissinger SC mit 0:2 verloren. Mit 21 Punkten stehen sie gerade noch auf dem Nichtabstiegsplatz 12. Lagerlechfeld sollte also mit einem Heimsieg am zweiten Platz dranbleiben können.

Das Spiel des Tabellenvierten ASV Hiltenfingen beim TSV Pfersee wurde auf den 25. April verlegt. Am Ostermontag erwarten die mit zwei Siegen gestarteten Hiltenfinger dann den TSV Diedorf im heimischen Wertachstadion und wollen dabei ihren komfortablen Platz hinter dem Spitzentrio festigen.

Die SpVgg Lagerlechfeld tritt beim Tabellenletzten SSV Anhausen an, der mit nur neun Punkten deutlich hinter dem Vorletzten liegt, aber immerhin zuletzt gegen Diedorf gewonnen hat. Der FC Kleinaitingen erwartet den Spitzenreiterbesieger SV Ottmarshausen und der FC Königsbrunn versucht beim TSV Merching die erste Saisonniederlage wegzustecken und wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

