Marschieren Langerringen und Lagerlechfeld weiter im Gleichschritt?

Die Spielvereinigungen aus Langerringen und Lagerlechfeld wollen in ihren Heimspielen weitere Punkte sammeln.

Das kommt nicht so oft vor: Am 14. Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg gibt es kein Derby im Süden des Landkreises. Vielmehr wollen die beiden Spitzenmannschaften aus Langerringen und Lagerlechfeld getrennt voneinander, aber doch im Gleichschritt vorangehen. Die SpVgg Lagerlechfeld ist der tatsächliche Tabellenführer mit 26 Punkten, aber die Langerringer haben nur einen Punkt und ein Spiel weniger. Unter der Voraussetzung, dass sie im Nachholspiel das Ergebnis der abgebrochenen Wasserschlacht von Westheim wiederholen können, sind sie der eigentliche Tabellenführer.

Am Sonntag können beide ihre Führungsposition in Heimspielen festigen. Die Langerringer erwarten den Tabellensechsten TSV Göggingen. Nachdem das Team von Trainer Andreas Holzmann vor zwei Wochen den Verfolger TSV Neusäß mit 5:0 klar in die Schranken gewiesen hat und sich dann einen Spieltag ausruhen konnte, gilt es auch in diesem Spiel als Favorit. Die Gögginger mussten ihre Ambitionen auf die Spitzengruppe zuletzt mit Niederlagen beim FC Königsbrunn und daheim gegen die SpVgg Lagerlechfeld deutlich zurückschrauben. In der vergangenen Saison lieferten sich die beiden Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz, welches Langerringen mit einem klaren 5:0-Heimsieg nach der 4:5-Niederlage im Hinspiel für sich entschied.

In einer ähnlichen Favoritenrolle tritt die SpVgg Lagerlechfeld gegen die TG Viktoria Augsburg an. Die Lagerlechfelder haben nach der Heimniederlage gegen die SpVgg Langerringen die Verfolger Neusäß und Göggingen auf deren Plätzen abgeschüttelt. Nun wollen sie wieder einen überzeugenden Sieg vor heimischem Publikum einfahren. Die aus der Bezirksliga abgestiegene Augsburger Viktoria muss sich bisher mit dem neunten Platz und 15 Punkten begnügen. Zuletzt trotzte das Team dem FC Königsbrunn ein 0:0 ab. Ob ihnen das gegen das angriffsstarke Team von Spielertrainer Daniel Raffler auch gelingt, darf zumindest stark bezweifelt werden.

Bleibt der FC Königsbrunn vorne dran?

Dicht dran am Führungsduo will der FC Königsbrunn im Heimspiel gegen den Neuling SV Ottmarshausen bleiben. Das Team von Trainer Christian Jaut hat durch das magere 0:0 bei der Viktoria Augsburg zwei wertvolle Punkte eingebüßt und damit den Anschluss etwas verpasst. Noch dazu wurden sie vom TSV Zusmarshausen eingeholt, der mit 22 Punkten gleichgezogen hat. Die Zusmarshauser haben die um drei Tore bessere Tordifferenz und dazu noch ein Spiel weniger ausgetragen als der FC und sind deshalb auf Platz drei vorgerückt. Deshalb stehen die Zeichen klar auf einen Heimsieg der Königsbrunner im Hans-Wenninger-Stadion. Der Kreisklassenaufsteiger SV Ottmarshausen belegt nach gutem Saisonstart immerhin den siebten Tabellenplatz mit 16 Punkten. Zuletzt konnten zwei Heimsiege über den ASV Hiltenfingen und den SSV Anhausen eingefahren und damit der Abstand zum Tabellenkeller gewahrt werden.

Der TSV Königsbrunn kämpft sich mühsam aus dem Abstiegssumpf heraus. Seit fünf Spielen wurde nicht mehr verloren und dreimal gewonnen. Besonders das 3:0 gegen den Tabellennachbarn ASV Hiltenfingen war ein gelungener Einstand des neuen Spielertrainer-Duos Stefan Sailer und Daniel Schreiber. Sailer führt das Team auch auf dem Spielfeld und Schreiber verletzungsbedingt von der Seitenlinie aus. Am Sonntag geht es nun darum, den frisch errungenen zwölften Tabellenplatz bei der U 23 des TSV Schwaben Augsburg zu festigen oder sogar zu verbessern. Die jungen Schwaben liegen mit vier Punkten Rückstand zu den Königsbrunnern auf dem Abstiegsplatz 14. Dieser Abstand soIIte zumindest mit einem Unentschieden gewahrt werden. Die Schwaben verloren zuletzt deutlich mit 0:5 beim TSV Zusmarshausen.

Eine Verschnaufpause bekommt der zuletzt arg gebeutelte ASV Hiltenfingen. Nach sieben Niederlagen in Folge und mit etlichen Verletzten ist es dem Team von Spielertrainer David Bulik ganz recht, dass das Heimspiel gegen den TSV Pfersee auf dessen Wunsch hin auf den 26. November verlegt wurde. "So können einige Spieler ihre Verletzungen eine Woche länger auskurieren und dann mit neuem Mut das nächste Spiel angehen", sagte Co-Trainer Christian Geib.

Die Spiele der Teams aus dem Süden des Landkreises