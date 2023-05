Fußball-Nachlese

Autogrammstunde beim Aufstiegsanwärter

Plus Der Tabellenführer TSV Bobingen kann seinen Vorsprung ausbauen. Nach dem Sieg im Derby gegen Königsbrunn musste das Team sogar Autogramme schreiben. Unsere Fußball-Nachlese:

Von Elmar Knöchel, Elmar Knöchel, Christian Kruppe , Hieronymus Schneider

Eine weitere Woche an der Tabellenspitze verbringt der TSV Bobingen. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen den Nachbarn aus Königsbrunn haben die Detke-Schützlinge jetzt zwei Punkte Abstand auf Verfolger Egg, dem zu Hause gegen Haunstetten nur ein 5:5-Unentschieden gelungen ist.

Im Derby gegen Türkgücü Königsbrunn hat es der TSV Bobingen allerdings wesentlich spannender gemacht, als eigentlich nötig gewesen wäre. Mit mehreren Pfosten- und Lattentreffern war das Glück nicht unbedingt aufseiten der Gastgeber. So ging es statt mit einem 3:0 nur mit einem 1:1 in die Pause. Denn Türkgücü genügte eine Halbchance, begünstigt durch einen TSV-Abwehrfehler, zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte war Türkgücü zwischenzeitlich sogar spielbestimmend. Erst nach und nach kam der Tabellenführer wieder besser ins Spiel. Sich ergebende Torgelegenheiten wurden aber wieder nicht genutzt. So war es letztlich Glück, dass in der Nachspielzeit Sandro Burghard einen Fehler in der Gästedeckung zum Siegtreffer nutzen konnte. Der fiel zwar glücklich, doch insgesamt war der Sieg durchaus verdient. Bleibt noch zu erwähnen, dass das Derby in Bobingen, bei aller nachbarschaftlichen Rivalität, von beiden Seiten jederzeit absolut fair und ohne Nicklichkeiten geführt wurde.

