Wetter-Kapriolen beeinflussen den Spielbetrieb

Das Unwetter verhagelte auch den letzten Spieltag. Nun hofft man, dass am Wochenende trotz des Dauerregens der letzten Tage gespielt werden kann.

Da rückt aber mal der Ball aus Leder ziemlich schnell in den Hintergrund, wenn solche Unwetter mit teilweise golfballgroßem Hagel und Starkregen über unsere Region fegen. Daher wurden am letzten Sonntag zahlreiche Partien abgesagt. Nachdem es Anfang der Woche praktisch durchregnet ist die Frage, ob am dritten Spieltag überhaupt alle Spiele absolviert werden können. Auch Fritz Walter wäre vermutlich bei diesem Wetter an seinen Grenzen gestoßen.

Kreisklasse Augsburg Süd: Nur drei Partien konnten am zweiten Spieltag ausgetragen werden. Und hier zeigten sich die Heimmannschaften nicht gerade von ihrer gastfreundlichen Seite. Mit deutlichen Niederlagen schicken Haunstetten, Schwabegg und vor allem Aufsteiger Bergheim ihre Kontrahenten nach Hause. Die ausgefallenen Spiele werden übrigens am 3. Oktober nachgeholt. Am kommenden Spieltag dürfte die Partie Schwabegg gegen Bergheim sehr interessant werden. Schwabegg fegte am letzten Spieltag Bobingen verdient mit 4:1 vom Platz, Bergheim legte noch einen drauf und gab Untermeitingen eine 6:0-Packung auf den Weg. Wenn beide Teams hier wieder mit ihrer Offensive glänzen, dürfte es ein Spektakel werden.

Der TSV Walkertshofen empfängt den SSV Margertshausen zum einzig übrig gebliebenen Staudenderby in der Kreisklasse. Walkertshofen startete mit einer überraschenden 1:2-Schlappe gegen Hurlach, Margertshausen siegte dagegen ebenfalls etwas überraschend mit 2:1 in Haunstetten. Mit Stefan Maier und Daniel Hafner treffen hier die beiden besten Goalgetter der Vorsaison aufeinander. Ein Lechfeldderby gibt es in Untermeitingen, wo der SVU auf den FSV Großaitingen trifft. Nach der herben Klatsche gegen Bergheim sollte gegen den zweiten Aufsteiger nicht noch eine Niederlage folgen, sonst wäre der Fehlstart perfekt.

Großaitingen verlor sein Auftaktmatch gegen Kaufering äußerst unglücklich in der 94. Minute, zeigte aber eine ansprechende Leistung. Ein Sorgenkind aus dem Lechfeld tritt beim FSV Inningen an. Der FSV Wehringen knüpfte direkt an die schlechte Vorsaison an und verlor sang- und klanglos mit 0:5 in Bobingen. Und die Statistik sieht nicht gut aus: Die letzten drei Partien gegen Inningen gingen alle verloren. Auch Absteiger Göggingen tat sich zum Saisonbeginn schwer und bekommt nun Besuch von Kaufering. Der VfL musste zwar gegen Haunstetten ein 2:5-Schlappe hinnehmen, geht aber doch leicht favorisiert in das Spiel und wird bestimmt versuchen, diese Scharte schnell wieder auszuwetzen. Bereits am Samstag trifft dann die Reserve des TSV Bobingen auf den SV Hurlach. In dieser Partie kann alles passieren und eine Vorhersage ist hier kaum möglich. In den letzten sechs Duellen in der A-Klasse steht die Statistik allerdings klar mit 5:1 Siegen auf Seiten von Hurlach.

A-Klasse Augsburg Süd: Bis auf das Spiel FC Königsbrunn gegen Mickhausen fielen hier alle Duelle buchstäblich ins Wasser. Am kommenden Spieltag finden zwei Partien am Samstag statt. Der TSV Königsbrunn II empfängt den SV Reinhartshausen. Beide Teams sind am ersten Spieltag mit einem soliden 2:2 in die Saison gestartet. In den letzten beiden Spielzeiten gewann hier immer die Auswärtsmannschaft – mal sehen, ob das Gesetz der Serie hält. Die Reserve von Schwabmünchen bekommt mit Lagerlechfeld II einen der Aufstiegsfavoriten serviert. Diese Begegnung gab es übrigens bisher noch nie im Punktspielbetrieb. Der FC Königsbrunn reist am Sonntag nach Inningen und dürfte hier auch wieder gute Chancen auf einen Sieg haben. Aufsteiger Schwabegg darf sich gegen den letztjährigen Aufsteiger SSV Bobingen beweisen. Der SSV dürfte hier aber das Favoritenkrönchen aufhaben. Ebenfalls keine leichte Aufgabe kommt auf den VfB Mickhausen zu, der in Klosterlechfeld zu Gast ist. In Königsbrunn zeigte die Staudenelf keine gute Leistung und es besteht die Gefahr, dass es im dritten Spiel die dritte Niederlage setzt. Der SV Gessertshausen bestreitet sein zweites Heimspiel gegen Türkgücü Königsbrunn. Beide verloren ihre erste Partie und man darf gespannt sein, wer nun besser in die Puschen kommt. Schließlich empfängt Absteiger Fischach noch den Aufstiegskandidaten Langerringen. Beide Mannschaften starteten mit einem Sieg in die Saison und tendenziell riecht es hier nach einem Unentschieden.

A-Klasse Allgäu 2: Im Allgäu fanden dagegen alle Spiele statt. Mittelneufnach feierte mit einem 3:2 gegen den FC Auerbach/Stetten den dritten Sieg in Folge und liegt nun nach vier Spielen hinter Mitabsteiger Dirlewang auf Rang zwei. Louis Wech mit einem Doppelpack und Stefan Haider ebneten mit ihren Treffern den verdienten Sieg. Nun reist der TSV zum SV Tussenhausen. Das letzte Punktspiel der beiden ist schon länger her und datiert aus dem Jahr 2013. Tabellenführer Dirlewang tritt gegen die Reserve des TSV Mindelheim an.

B-Klasse Augsburg Süd: Nach der Nullnummer gegen Hiltenfingen erreichte Absteiger Türk Bobingen gegen Bergheim erneut nur ein Unentschieden. Der TSV Straßberg verlor mit 3:5 bei PSV Augsburg, wo Peter Krawielitzki mit einem Viererpack die Partie praktisch allein entschied. Somit hat sich der PSV nach zwei Spielen gleich einmal in den Kreis der Favoriten geschossen. Ebenso die Dritte des VfL Kaufering, die im Oberbayern-Derby die SG Obermeitingen 5:1 nach Hause schoss. Am dritten Spieltag reist der PSV Augsburg nach Gessertshausen, während Kaufering in Kleinaitingen antritt. Lagerlechfeld III bestreitet sein erstes Spiel überhaupt in dieser Saison in Straßberg. Vielleicht darf sich der Türk SV Bobingen am dritten Spieltag dann über die ersten drei Punkte gegen Großaitingen freuen. Praktisch ein Kellerduell ist das Lechfeldderby zwischen Kosterlechfeld und Obermeitingen. Während die Klosterer am ersten Spieltag ein 0:12 kassierten, erntete Obermeitingen nach zwei Spielen nur zwei Niederlagen. Schließlich kommt der SV Bergheim bereits am Samstag nach Hiltenfingen.