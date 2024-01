Landkreis Augsburg

17:43 Uhr

Glatteis im Augsburger Land: Diese Bilanz ziehen Polizei und Schulen

Plus Im Landkreis Augsburg setzte am Mittwoch der Eisregen ein. Kein Bus, keine Schule, aber kaum Unfälle: So verlief der von Regen und Glätte geprägte Tag.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittwoch vor Glatteis durch Regen. In Teilen des Landkreises setzte dieser am Morgen ein und führte zu glatten Fahrbahnen und Gehwegen. Trotz einiger Unfälle lief der Tag glimpflich ab, resümierten die Polizeien. Wie sich die Lage an den Schulen und in den Innenstädten darstellte und wie viele Stürze in den Wertachkliniken gezählt wurden, zeigt unser Überblick.

Die Streu- und Räumdienste waren schon am frühen Morgen im Einsatz, sodass die wichtigsten Straßen einigermaßen befahrbar waren. Auf den Gehwegen aber war es teilweise spiegelglatt. Auf der Anhöhe am Schwabmünchner Alpenzeiger herrschte etwa am späten Vormittag noch eine sehr hohe Sturzgefahr. Im Raum Neusäß/ Diedorf waren am Morgen bereits die Hauptstrecken wie die B300 frei, allerdings wurde es im weiteren Verlauf des Vormittags durch den einsetzenden Regen wieder zunehmend rutschig und glatt - vor allem auf den Nebenstrecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen