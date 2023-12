Bobingen ist der Favorit bei der Landkreismeisterschaft

Bei der Landkreismeisterschaft in der Neusässer Sporthalle sind zwei Teams aus dem südlichen Landkreis vertreten: der TSV Bobingen und der ASV Hiltenfingen.

In der Neusässer Sporthalle wird am Freitagabend der Landkreismeister im Hallenfußball ermittelt. Das Finalturnier beginnt um 17 Uhr. Dabei werden sich die stärksten Hallenmannschaften aus dem Landkreis Augsburg messen. Gespielt wird in zwei Gruppen. In der Gruppe A stehen sich dabei der TSV Bobingen, der TSV Neusäß, der TSV Diedorf und der TSV Täfertingen gegenüber. In der Gruppe B begegnen sich Cosmos Aystetten, der ASV Hiltenfingen, der TSV Lützelburg und der CSC Batzenhofen-Hirblingen.

Mit dem Vorjahresmeister TSV Bobingen kommt dabei der Favorit auf den Titel aus dem Landkreissüden. Im Gegensatz zu vielen anderen Clubs im Landkreis nimmt der TSV Bobingen die Hallenrunde ernst. Spielertrainer Christopher Detke sagt: "Wir wollen, wie in den letzten Jahren auch, in der Endrunde überzeugenden Hallenfußball zeigen. Zu was es dann am Ende reichen wird, werden wir sehen." So sehe man in Bobingen den sportlichen Aspekt und den Spaß am Spiel gleichberechtigt. Schließlich könne man sich, wenn man regelmäßig in der Halle trainiere und an Turnieren teilnehme, den ein oder anderen Konditionslauf sparen. Zudem sei es kein Fehler, sich auch im Winter mit den Fertigkeiten am Ball zu beschäftigen.

Hiltenfingen will ins Halbfinale

Ähnlich sieht das auch Christian Geib, der frischgebackene Trainer aus Hiltenfingen: "Wenn wir dabei sind, dann wollen wir auch Erfolg haben. Unser Ziel ist mindestens das Halbfinale." Da helfe dem ASV auch ein wenig die Auslosung. Denn mit den beiden A-Klassisten Lützelburg und Batzenhofen sei die Gruppe seiner Mannschaft die etwas leichtere. "In der anderen Gruppe mit Bobingen wird es schon enger werden", so Geib. Seine Spieler seien jedenfalls top motiviert und mit viel Spaß bei der Sache. Dass man in Hiltenfingen Hallenfußball könne, habe ja schon der Erfolg im Vorjahr gezeigt.

Am liebsten hätte Geib auch noch seine zwei Neuzugänge zum Turnier mitgenommen, die in der Winterpause zum ASV Hiltenfingen gekommen sind. Aber Lukas Kirchenbaur und Elias Süßmeir sind erst ab dem neuen Jahr spielberechtigt. Wer beim Turnier in Neusäß letztlich der Favorit ist, daran lässt Geib keine Zweifel. "Das ist natürlich der TSV Bobingen. Die haben eine sehr gute und erfahrene Hallenmannschaft. Sie nehmen die Futsal-Turniere ernst und kommen meist mit der vollen Kapelle." Allerdings sei auch Cosmos Aystetten nicht zu unterschätzen. Auch der Bezirksligist habe exzellente Hallenspieler in seinen Reihen.

Lesen Sie dazu auch