Wie könnte der Bahnhof in Klosterlechfeld sicherer werden?

Am Klosterlechfelder Bahnhof werden immer wieder Fahrräder demoliert oder sogar gestohlen. Was Bürgermeister und Polizei dazu sagen.

Amalia Coscarelli freute sich sehr, als sie vor gut einem Jahr eine neue Stelle in Untermeitingen antreten konnte. Die Bobingerin fährt seitdem täglich mit dem Zug vom Bahnhof Bobingen nach Klosterlechfeld. Dort am Bahnhof steht ihr Fahrrad bereit, mit dem sie weiter zur Arbeit nach Untermeitingen fährt. Nach Feierabend radelt sie von dort wieder zurück zum Klosterlechfelder Bahnhof, wo sie ihr Rad bis zum nächsten Morgen stehen lässt.

So war das zumindest bis zum vergangenen Freitag. Denn da musste Coscarelli in der Früh feststellen, dass es weg war. "Ich bin dreimal das Bahnhofsgelände abgelaufen, weil ich dachte, dass ich mich vielleicht irre." Als sie ihr Fahrrad weit und breit nicht entdecken konnte, zeigte sie den Diebstahl bei der Polizei an. Es war nicht das erste Mal, dass sie eine unschöne Überraschung am Bahnhof erwartete. "Mehrmals hat jemand schon mein Rad demoliert. Ich hatte zuvor ein Gebrauchtes, vor Kurzem habe ich mir dann ein neues, teures Fahrrad gekauft." Noch am Montag der vergangenen Woche sei dieses ebenfalls beschädigt worden, am Freitag wurde es dann gestohlen.

Treibt eine Diebesbande am Klosterlechfelder Bahnhof ihr Unwesen?

Die Bobingerin glaubt nicht an einen Teenager-Streich. "Ich hatte ein dickes Sicherheitsschloss angebracht. Ich glaube, dass das Profis waren, eine organisierte Bande. Und die kommen nicht von hier." Dass sich Fälle von Diebstahl und Vandalismus aktuell häufen, stellt auch die zuständige Polizeiinspektion Schwabmünchen fest. "Wir haben das Thema auf dem Schirm und geben das auch an die Streifen weiter", betont Dienststellenleiter Markus Graf. "Wir beobachten die Situation, und wenn die Vorfälle weiterhin zunehmen, werden natürlich auch wir reagieren und verstärkt kontrollieren, uniformiert genauso wie zivil." Hinweise, dass es sich um eine Diebesbande handelt, konnte der Polizeichef noch nicht feststellen. "Wer entsprechende Hinweise hat, kann sich natürlich an uns wenden."

Am Klosterlechfelder Bahnhof häufen sich die Fälle von beschädigten oder gestohlenen Fahrrädern. Foto: Jana Korczikowski

"Es kommt schon immer wieder mal vor, dass am Bahnhof ein Rad demoliert oder gestohlen wird. Je billiger und älter, desto eher", sagt der Klosterlechfelder Bürgermeister Rudolf Schneider. "Aus meiner Wahrnehmung heraus kann ich aber nicht sagen, dass es eine wahnsinnige Zunahme der Vorfälle gegeben hat." Eine Chance, um den Delikten einen Riegel vorzuschieben, wären dem Bürgermeister zufolge regelmäßige Patrouillen von Sicherheitswacht und Polizei am Bahnhof.

Fahrradboxen zum Schutz vor Dieben und Witterung

Ein anderes Mittel gegen die Kriminalität wäre laut Schneider eine Videoüberwachung des Bahnhofsgeländes. "Da stehen wir aber vor großen Hürden, zum Beispiel was Datenschutz und Persönlichkeitsrechte betrifft. Deswegen habe ich mich bisher noch nicht herangewagt", gibt er zu. Noch gebe es aus seiner Sicht auch nicht die Notwendigkeit: "Eine massive Entwicklung in diese Richtung sehe ich bisher nicht." Ob eine Videoüberwachung überhaupt möglich ist, müsste erst geprüft werden, sagt der Schwabmünchner Polizeichef Markus Graf.

Wer ein hochwertiges Rad vor Vandalismus, Diebstahl und auch Witterung schützen will, hat beim Klosterlechfelder Bahnhof immerhin die Möglichkeit, eine Fahrradbox zu mieten. Sechs Monate kosten 30 Euro. Bürgermeister Rudolf Schneider: "Die Fahrradboxen sind 2020 im Rahmen der Mobilitätsdrehscheibe entstanden. Wer zum Beispiel ein 5000 Euro teures Bike hat, kann es dort mit einem Sicherheitscode abschließen." E-Bikes können im Inneren der Boxen zudem geladen werden. "Von den drei Boxen ist aktuell eine belegt", weiß Schneider.

Zum Schutz vor Diebstahl und Witterung kann in Klosterlechfeld eine von drei Fahrradboxen gemietet werden. Foto: Jana Korczikowski

Der Klosterlechfelder Bahnhof ist kein Einzelfall. Auch beim ZOB in Königsbrunn werden immer wieder Fahrraddiebstähle angezeigt. "2022 waren es dort neun Diebstähle, im Jahr zuvor sechs. Die Räder waren jeweils mit einem Schloss gesichert", berichtet Tobias Kellermann von der Polizeiinspektion Bobingen. Auch beim Bobinger Bahnhof habe es von 2021 bis 2022 einen leichten Anstieg der angezeigten Fahrraddiebstähle gegeben - von vier auf sechs. "Das bringt die Bahnhofslage einfach mit sich", glaubt der stellvertretende Dienststellenleiter. "Wenn ein Rad mal nicht optimal gesichert ist, ist es leichte Beute." Im Rahmen der Streifen würden die Bobinger Polizeibeamten auch an den Bahnhöfen regelmäßig kontrollieren.