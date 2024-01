Brennende Mülltonnen und eine geprellte Zeche

In der Silvesternacht kam es im Augsburger Land zu mehreren kleineren Bränden. Wieso ein Taxifahrer in Königsbrunn auf seiner Rechnung sitzen geblieben ist.

Von einer ruhigen Silvesternacht ohne größere Vorkommnisse spricht die Polizei in Schwabmünchen am Neujahrstag. Neben einigen Ruhestörungen mussten die Einsatzkräfte im Dienstbereich Bobingen hauptsächlich wegen brennender Mülltonnen ausrücken. Auch im nördlichen Landkreis gab es mehrere Brände.

In den frühen Morgenstunden kam es in Königsbrunn, Wehringen und Bobingen zu vier Polizei- und Feuerwehreinsätzen durch Brände, weil Mülltonnen Feuer fingen, berichtet die Polizeiinspektion Bobingen. In allen vier Fällen wurden die Brände offenbar dadurch verursacht, dass noch nicht völlig erkaltete Feuerwerksreste in den Tonnen entsorgt wurden und sich entzündeten. Die freiwilligen Feuerwehren konnten die Brände löschen. Dabei wurde niemand verletzt und sind keine Gebäudeschäden entstanden. Der Schaden an den abgebrannten Mülltonnen beläuft sich auf 1.150 Euro.

Im nördlichen Landkreis kam es in der Silvesternacht ebenfalls zu mehreren Bränden. Die Feuerwehr in Steppach wurde gemeinsam mit der Feuerwehr kurz vor dem Jahreswechsel zu einer brennenden Mülltonne gerufen. Die Anwohner hatten diese bei Ankunft aber schon gelöscht. In Fischach wurde eine abgebrannte, aber noch heiße Feuerwerksbatterie in einer Papiertonne entsorgt, welche in Brand geriet und von der örtlichen Feuerwehr gelöscht wurde. In Emersacker wurde um kurz nach Mitternacht eine bereits angezündete Feuerwerksbatterie von einem Windstoß umgestoßen. Diese feuerte anschließend in eine Thujahecke. Neun Pflanzen gerieten daraufhin in Brand und mussten von der Feuerwehr Emersacker gelöscht werden.

Taxifahrt mit Folgen

Zu einem anderen Fall wurde die Bobinger Polizei am Neujahrsmorgen gerufen. Eine 29-jährige Königsbrunnerin ließ sich von einem Taxi nach Hause fahren. Als sie am Marktplatz bei der Sparkasse Geld abheben wollte, um die Fahrt zu bezahlen, rannte sie davon. Ungeschickterweise ließ die junge Frau versehentlich ihre EC-Karte im Taxi zurück und konnte so namentlich ermittelt werden. Neben der Bezahlung des Fahrpreises erwartet sie jetzt eine Anzeige. (jkor/jah)