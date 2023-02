Wo die Post im Augsburger Land Probleme hat

Weite Wege zur nächsten Postfiliale: Das ist häufig auf dem Land der Fall. Wo die Gründe liegen und wo das Netz im Augsburger Land Lücken aufweist.

Es gibt zu wenig Postfilialen auf dem Land. Die Bundesnetzagentur teilte kürzlich mit, dass es bundesweit etwa 140 unbesetzte Pflichtstandorte gebe – allen voran in ländlichen Gebieten. Auch in der Region findet man bei genauem Hinsehen Probleme im Versorgungsnetz.

Zu den Orten mit einer lückenhaften Versorgung gehören zum Beispiel Lützelburg mit rund 1800 und Ottmarshausen mit etwa 1500 Einwohnern. Beide besitzen weder Postfiliale noch DHL-Paketshop. Dort müssen die Bewohner nach Gablingen beziehungsweise Neusäß fahren, um ihre Post aufzugeben oder Pakete abzuholen. Nicht nur kleinere Orte im Landkreis sind betroffen: Die Marktgemeinde Diedorf hat mit ihren Ortsteilen rund 11.000 Einwohner. Es gibt aber nur eine Postfiliale. Zum Vergleich: Meitingen mit ebenfalls über 11.000 Einwohnern hat zwei Postfilialen und drei Paketshops. Im Vergleich zum Paketshop bietet eine Postfiliale ein größeres Angebot Sendungen zu verschicken.

Bundestagsabgeordneter: "Die Postinfrastruktur ist auf Kante genäht"

Der Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Augsburg, Hansjörg Durz, ist Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur und die Post gehört zu seinen Themen im Wirtschaftsausschuss. Er vertritt hier eine klare Meinung: "Dass in Deutschland Postfilialen im unteren dreistelligen Bereich fehlen, zeigt, wie sehr die Postinfrastruktur in Deutschland auf Kante genäht ist. Mögliche Filialschließungen von Geschäftspartnern muss die Deutsche Post einkalkulieren. Neben den steigenden Beschwerdezahlen ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass die Vorgaben nicht eingehalten werden." Dadurch werde deutlich, wie notwendig eine zeitnahe Überarbeitung des Postgesetzes ist.

Die Deutsche Post betreibt aktuell rund 13.000 Partner-Filialen, 10.500 DHL-Paketshops für die Annahme von Paketen und Retouren sowie den Verkauf von Marken, 2000 Verkaufspunkte und 11.000 Packstationen mit der Möglichkeit der Paketannahme und -abgabe rund um die Uhr.

Einer Verordnung zufolge muss es in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohnern darf eine Filiale in zusammenhängend bebauten Wohngebieten nicht weiter entfernt sein als zwei Kilometer. Somit gibt es rund 12.000 Pflichtstandorte in Deutschland.

Laut Bundesnetzagentur erfüllt die Deutsche Post die Vorgaben an 140 Pflichtstandorten nicht. Dort ist die Post bemüht, eine stationäre Einrichtung mit eigenem Personal anzubieten, heißt es von der Pressestelle.

Im Landkreis Augsburg war zum Zeitpunkt der Listenaufstellung kein unbesetzter Standort aufgeführt.

Laut der Deutschen Post hat sich die Anzahl der Verkaufsstellen und Paketannahmepunkte in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. "Wir decken etwa 99 Prozent aller Pflichtstandorte mit Filialen ab. An den wenigen Standorten, an denen dies nicht der Fall ist, gibt es oftmals gar keinen Einzelhandel mehr, also auch keine Geschäfte, die in unserem Auftrag Postdienstleistungen anbieten könnten", sagt Pressesprecher Klaus-Dieter Nawrath. "In solchen Fällen sind wir bemüht, eine stationäre Einrichtung mit eigenem Personal anzubieten, was aber manchmal zusätzlich erschwert wird durch die mangelnde Verfügbarkeit geeigneter Räume."

Die Post betreibt wenige Filialen im Augsburger Land selbst

Tatsächlich werden wenige Stellen von der Deutschen Post selbst betrieben. Sie befinden sich häufig in Filialen der Postbank, in Bäckereien oder Kiosks. Dieses Partner-Modell leiste laut der Deutschen Post einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Einzelhandels in den Städten und Gemeinden: "Das Angebot von Postdienstleistungen bringt dem örtlichen Einzelhandel Frequenz und damit zusätzliche Umsätze."

Das hatte man sich auch im Lützelburger Dorfladen erhofft, als dort vergangenes Jahr ein DHL-Paketshop integriert wurde. Nach nicht einmal zwei Monaten prangte im August allerdings die Mitteilung an der Ladentür, dass das Angebot schweren Herzens wieder eingestellt werden müsse. "Wir hätten den Paketshop gerne weiter betrieben", sagt UG-Geschäftsführer Bernhard Christi. Aus mehreren Gründen war dies nicht mehr möglich: "Es fehlten Lagerkapazitäten für die ganzen nicht abgeholten Pakete und das Arbeitsmaterial, das man uns zur Verfügung stellte, funktionierte nicht einwandfrei." Die Mitarbeiterinnen bestätigen, dass die Technik sie oft in der Bearbeitung blockiert habe. Wenn zusätzlich der Laden voll war, sei es zu langen Wartezeiten gekommen. "Leider haben wir keinen Ersatz bekommen."

Im Dorfladen gab es zwar eine höhere Kundenfrequenz in jener Zeit, sie brachte jedoch nicht mehr Umsatz. "Die Kunden holten nur ihre Pakete ab, kauften aber nichts bei uns." So lohnte sich am Ende der zusätzliche Personalaufwand nicht. Der Geschäftsführer betont, dass man sich das Ganze noch mal überlegen würde, wäre die Deutsche Post bereit, anstelle eines Paketshops eine Poststelle im Dorfladen zu genehmigen. "Beim Paketshop gibt es nur eine Umsatzbeteiligung von 40 bis 60 Cent pro Paket, das hat bei uns so 70, 80 Euro im Monat ausgemacht." Bei einer Poststelle dagegen werde zusätzlich zur Umsatzbeteiligung ein monatlicher Festbetrag von 200 Euro garantiert. Da nur in Gablingen eine solche Stelle Pflicht ist, wäre die Deutsche Post nicht daran interessiert gewesen.

