Schwabmünchen

18:30 Uhr

So verändert sich die Gastronomie in Schwabmünchen

Das denkmalgeschützte Gebäude an der Fuggerstraße, in dem sich früher die Drogerie Ihr Platz befand, wird saniert. 2023 soll dort eine Chocolaterie eröffnen.

Plus In Schwabmünchens Wirtshäusern ist viel Bewegung. Am Schrannenplatz soll ein neues Café entstehen, im ehemaligen Ihr-Platz-Gebäude eröffnet eine Chocolaterie.

Von Christian Kruppe

Neue Wirte am Schrannenplatz, das Schützenheim schließt, und auch an der Wertach steht eine Änderung an. In Schwabmünchens Wirtshäusern ist viel Bewegung. Pächterwechsel, Schließungen, Sanierungen - in den vergangenen Monaten hat sich einiges getan. Auch im kommenden Jahr wird es neue Angebote geben, wie eine gastronomische Bestandsaufnahme zeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen