vor 60 Min.

Den Frust von der Seele geschossen Lokalsport

Nach der deutlichen Niederlage vom Samstag zeigt sich der TSV Bobingen deutlich verbessert und zieht ins Finale des Landkreispokals ein.

Bobingen Nach der 1:5 Klatsche gegen Tabellenführer Kempten zeigte der TSV im Halbfinale des Kreispokals ein anderes Gesicht und gewann letztlich ungefährdet. Dabei sahen die 120 Zuschauer an der Sportanlage Rothtal in der ersten Halbzeit eine zähe Partie mit leichten Feldvorteilen für die Gäste. Beiden Teams waren die Misserfolge in der Liga noch ein Stück weit anzumerken. Horgau steht dabei als Tabellenletzter der Bezirksliga Nord noch ein wenig schlechter da, als der TSV Bobingen.

Die erste Aktion hatten auch die Gäste. Christopher Detke spielte auf Cemal Mutlu, dessen Schuss wurde im Strafraum gerade noch geblockt (12.). Kurze Zeit später kombinierten sich Fabian Stadlmair und Burak Sirtkaya durch die gegnerische Hälfte. Sirtkayas Schuss aus 20 Metern war aber zu unplatziert und letztlich kein Problem (22.).

Die Gastgeber kamen zum ersten mal nach einer Standardsituation vor das Bobinger Tor. Adrian Schlotterer parierte mit der Faust (26.). Nach einer der seltenen gelungenen Kombinationen köpfte Sirtkaya Sebastian Jescheks Flanke über das Tor (29.). Durch zwei Ecken kam Bobingen zu weiteren Gelegenheiten. Erst wurde Michael Zedelmeiers Schuss aus 16 Metern zur Ecke abgewehrt. Die erneute Cemal Mutlu-Ecke köpfte Detke am ersten Pfosten knapp über das Tor (35./36.). Kurz vor der Pause hatte Horgau dann noch die Möglichkeit in Führung zu gehen. Zunächst klärte Emre Mutlu eine weite Flanke etwas unglücklich am zweiten Pfosten vor die Füße des Gegners, Schlotterer hielt in höchster Not. Dann zeichnete sich der Keeper erneut im eins gegen eins aus und hielt das 0:0 zur Pause.

Nach der Pause wurde das Spiel deutlich lebhafter. Bobingen schien nun die Müdigkeit vom Samstagsspiel loszuwerden, aber auch Horgau wurde deutlich aktiver. Die Gäste blieben spielbestimmend. Eine schöne Kombination über Zedelmeier und Jeschek schloss Cemal Mutlu direkt aus 20 Metern ins linke Eck ab - das 0:1 (59.). Kurz danach brachte Mutlu einen Freistoß von der linken Seite scharf vor das Tor. Burak Sirtkaya verlängerte mit einer Kombination aus Hinterkopf und Rücken zum 0:2 (62.). Bobingen nahm das Heft des Handelns nun noch deutlicher in die Hand und kam zum 0:3. Sirtkaya setzte sich nach einer Kopfballbogenlampe von Zedelmeier gegen zwei Bewacher durch und schob aus kurzer Distanz ein (69.). In der Folge wehrten sich die Horgauer wieder energischer und kamen zu einigen guten Halbchancen, ließen jedoch die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. So war ein satter Schuss aus 18 Metern von Bobingens Kapitän Sebastian Jeschek die letzte nennenswerte Aktion (85.).

Zum Finale kommt am 1.Mai der VfR Neuburg/Donau, der in der Bezirksliga Nord noch um den Aufstieg spielt. (SZ)

TSV Bobingen Schlotterer (Tor), Di Santo (ab 83. Weise), E. Mutlu, Zedelmaier, Ismail-Retzep (ab 53. Calli), Detke, Nam, Jeschek, Stadlmair, C. Mutlu (ab 77. Vogt), Sirtkaya. – Tore 0:1 C. Mutlu (58.), 0:2 Sirtkaya (63., 0:3 Sirtkaya (69.). – Zuschauer 120.

