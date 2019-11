vor 7 Min.

Männer siegen trotz mäßiger Wurfquote

Bei den Spitzenteams des BHC Königsbrunn läuft es zurzeit recht gut. Vergangenes Wochenende gewannen beide Teams

Sowohl das Frauen- als auch das Männerteam des BHC Königsbrunn absolvierten am Wochenende einen erfolgreichen Handballspieltag.

Die Frauen des BHC Königsbrunn ( Bezirksliga) mussten krankheitsbedingt drei Stammkräfte ersetzen. Mit Veränderungen auf den einzelnen Positionen (Tor, Kreis, Außen) gingen die Tabellenführerinnen gegen den TSV Neusäß in das Spiel und begannen etwas zerfahren. Bis zur 9. Minute (4:4) konnte sich keine Mannschaft absetzen. Königsbrunn zog danach an und erspielte sich nach elf Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung zum 7:4. Neusäß egalisierte jedoch das Ergebnis und so wechselte bis zur Halbzeit immer wieder die Führung. Mit einem 13:13 ging es in die Pause.

In den zweiten 30 Minuten gingen die Gastgeberinnen noch kompakter und willensstärker zur Sache und konnten sich so nach 41. Minuten einen 19:15-Vorsprung erkämpfen. Platzierte Würfe aus dem Rückraum fanden immer öfter den Weg ins Tor.

Miriam Steinmetz fand ebenfalls auch über links immer öfter die Lücke zum erfolgreichen Abschluss. Nichtsdestotrotz musste weiter auf Königsbrunner Seite gebangt werden, als Jaqueline Müller in der 50. Minute die Rote Karte (dreimal 2 Minuten) bekam. Aber dank eines äußerst souveränen Auftritts von Jasmin Liesegang, Torfrau der Damen 2, konnten die Gäste nur noch Ergebniskosmetik betreiben und die Brunnenstädterinnen gewannen dieses zerfahrene Spiel.

Melanie Zell und Sarah Pritschet verstärkten als Zweite-Mannschaftsspielerinnen trotz schon einem Spiel zuvor in den Knochen das BHC-Team.

BHC Königsbrunn Pribil, Liesegang im Tor, Herko (1), Schlegel (1), Steinmetz (6), Müller (2/1), Pritschet (3), Echter A. (10)

Die Brunnstädter Männer (Bezirksoberliga) stabilisierten sich nach kleinen Startschwierigkeiten beim Tabellenvorletzten, dem TSV Niederraunau 2, und fuhren einen souveränen 38:29(16:10)-Erfolg ein. Die alte Schwäche, eine mäßige Wurfquote, blieb allerdings.

Beide Teams legten einen flinken und variablen Angriff an den Tag, doch das Visier auf beiden Seiten war zunächst nicht richtig eingestellt. Zunächst ging Niederraunau mit 3:1 in Führung. Danach verdichtete Königsbrunner die Abwehr. Torhüter Gerry Schwarz glänzte mit guten Paraden und das Tempo nach vorne war wie gewohnt hoch. Mit einem 4:0-Lauf ging der BHC mit 5:3 in Front. Die Brunnenstädter übernahmen das Kommando und erhöhten die Führung bis zur Halbzeit auf 16:10.

Die Wurfquote und die weiterhin gute Konzentration in der Abwehr war Thema für den zweiten Durchgang. Dann schraubten die Youngsters vom BHC, Mörchen, Sailer und Beran, auf 24:17. Durch die mangelnde Wurfquote konnte sich Königsbrunn nicht noch weiter absetzen.

In der letzten Viertelstunde bestimmte Nico Bartsch das Spiel und war entweder über den Kreis, den Rückraum oder vom 7-Meter-Punkt erfolgreich. So endete die Partie mit 29:38 für den BHC und die zwei wichtigen Punkte konnten eingefahren werden. „Das Wichtigste war, dass wir die beiden Punkte eingefahren haben“, so das einstimmige Fazit des Trainerteams. Auch die Torhüterleistung von Gerry Schwarz, der diesmal auf eine gute Abwehr in der ersten Hälfte zählen konnte, war sehr positiv. „Die spielerischen Mittel sind vorhanden, doch an der Chancenverwertung muss bis zum nächsten Spiel gegen die SG 1871 noch gearbeitet werden“, so Trainer Michael Hiermeier. (SZ)

BHC Königsbrunn: Gerry Schwarz (50%), Timo Engelhardt (26%) - beide Tor, Alex Grobe (2), Tobias Böhm (3), Sven Bartsch (2), Bene Eitzenberger (2), Nico Bartsch (7+3), Matthias Grobe, Tim Sailer (3), Florian Beier (2), Jonas Beran (6), Lukas Alber (2), Simon Mörchen (2) und Mario Tschierse (3).

