Schwabmünchen feiert den Klassenerhalt

Ein junge TSV-Truppe macht in Margertshausen souverän den Ligaverbleib perfekt. Ein Jugendspieler gibt mit zwei Treffern die Richtung vor. Die spielfreien Wehringer müssen dagegen zuschauen, wie Konkurrenten vorbeiziehen

Von Hieronymus Schneider

Die Würfel in der Kreisliga Augsburg sind fast alle gefallen.

Im Duell der beiden führenden Mannschaften bewies der bereits vorher feststehende Meister TSV Haunstetten mit dem 2:1-Sieg beim TSV Neusäß, dass er zu Recht direkt in die Bezirksliga aufsteigt. Die Neusässer haben dazu im Relegationsspiel gegen den Zweiten aus der Kreisliga Allgäu Süd noch die Chance. Der Gegner steht nun mit dem TSV Betzigau fest.

In der spannenden Abstiegsfrage gelang der Reserve des TSV Schwabmünchen ein Befreiungsschlag mit dem 4:0 beim SSV Margertshausen, der dadurch direkt absteigt. Die Rettung in letzter Minute gelang dem TSV Zusmarshausen, der den Konkurrenten Suryoye Sportklub auf dessen Platz mit 2:1 besiegte und damit aufgrund des direkten Vergleichs auf den rettenden elften Platz sprang. Dadurch wurde Suryoye auf den Relegationsplatz 13 und der FSV Wehringen auf Platz zwölf verdrängt. Für die Wehringer ist das besonders bitter, denn sie haben bei ebenfalls 29 Punkten die bessere Tordifferenz als die Zusmarshauser. Aber entscheidend ist der direkte Vergleich. Das Hinspiel in Zusmarshausen endete 0:0 und das Rückspiel 1:1. Somit entscheidet dieses Auswärtstor zugunsten des TSV Zusmarshausen, und die Wehringer müssen im Relegationsspiel gegen den Zweiten der Kreisklasse Augsburg Süd um den Klassenerhalt kämpfen. Als Gegner kommen die SpVgg Lagerlechfeld oder der FSV Inningen infrage. Suryoye trifft auf den Zweiten der Kreisklasse Augsburg Nordwest. Das ist derzeit der SV Thierhaupten. Die Kreisklassen haben erst am kommenden Wochenende ihren letzten Spieltag.

Margertshausen – TSV Schwabmünchen II 0:4 (0:1). Dieses entscheidende Abstiegsduell wurde von Anfang an mit robustem Körpereinsatz geführt, den die vielen aus der A-Jugend kommenden Spieler der Schwabmünchner nicht so gewohnt waren. Dennoch brachte der junge Fabian Eger die Gäste mit einem Traumtor in Führung. Er erlief einen langen Abwehrschlag von Adrian Schlosser und zirkelte den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar für Torwart Thomas Wunn ins Kreuzeck. Die Margertshauser wehrten sich heftig und wurden von ihrem lautstarken Zuschaueranhang nach vorne getrieben. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Stefan Holl, der sich im Strafraum durchsetzte, aber knapp am langen Pfosten vorbeizielte. Das Spiel stand bis zur 60. Minute auf des Messers Schneide, als Margertshausens Stürmer Malte Tjarks gerade noch von Andreas Lasar gebremst wurde, sodass Schwabmünchens Keeper Kilian Röder den Ball pflücken konnte. Im Gegenzug war es wieder Fabian Eger, der den Torwart umkurvte und mit dem 0:2 den vorentscheidenden Treffer erzielte. Nun wurde die Partie noch ruppiger, beide Seiten fühlten sich vom Schiedsrichter benachteiligt. Die Margertshauser drängten zwar vehement, ganz klare Torchancen blieben aber aus. Der zweifache Torschütze Fabian Eger wurde in der 73. Minute durch Berkay Akgün ersetzt, und der machte ihm dieses Kunststück nach. Auf Vorlage von Christos Tsakirakis schoss er beherzt zum 3:0 ein und in der Schlussminute setzte er mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt. Das Trainerduo Markus Hanisch und Christian Wanner war nach dem Schlusspfiff überglücklich, dass die von ihnen in den vergangenen Wochen zusammengestellte Notelf aus Jugendspielern und Ersatzleuten des Bayernligakaders den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft geschafft hat.

Tore 0:1 Eger (18.), 0:2 Eger (61.), 0:3 Akgün (88.), 0:4 Akgün (90.).

Göggingen – FC Königsbrunn 1:1 (0:0). Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, denn für beide Teams ging es ja um nichts mehr. Gleich nach Wiederanpfiff schloss Kevin Makowski in seinem Abschiedsspiel eine sehenswerte Kombination mit einem satten Schuss zum 0:1 ab. Die Gögginger drängten massiv auf den Ausgleich, scheiterten aber immer wieder am Torwart Arthur Mayer. Ein Weitschuss von Vahidin Vojic brachte noch den verdienten Ausgleich.

Tore 0:1 Makowski (46.), 1:1 Vojic (80.).

