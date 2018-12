15.12.2018

TSV will zu Hause ungeschlagen bleiben Lokalsport

Schwabmünchner Handballer erwarten Friedberg. Frauen müssen gegen Göggingen ran

Mit zwei interessanten Heimspielen beschließen die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Schwabmünchen am Samstagabend das Kalenderjahr 2018 in der Hans-Nebauer-Sporthalle. Die erste Männersieben will ab 18 Uhr gegen den TSV Friedberg II wieder auf die Erfolgsstraße zurückkehren und eine sehr spezielle Vorrunde standesgemäß beenden. Um 20 Uhr empfangen die Frauen den starken Aufsteiger TSV Göggingen, der für den noch verlustpunktfreien Tabellenführer eine echte Herausforderung darstellt.

Doch etwas gerupft kehrten die Schwabmünchner Männer von den beiden Auswärtsspielen an der Donau zurück. Die Niederlage im Schlager beim TV Gundelfingen kam vielleicht nicht überraschend, doch die letzten Endes sogar schmeichelhafte Punkteteilung in Lauingen war so nicht erwartet worden. Und so galt und gilt es für alle Beteiligten in dieser Woche, noch einmal die Kräfte zu bündeln, um die Vorrunde zum Jahresabschluss noch mit einem standesgemäßen Erfolgserlebnis zu beenden.

Mit dem TSV Friedberg II stellt sich ein Gegner in der Hans-Nebauer-Halle vor, der als Landesligaabsteiger vor Saisonbeginn zu den Favoriten im Titelkampf gezählt wurde, diese Rolle aber nie ausfüllen konnte. Zu groß war der Aderlass an erfahrenen Kräften, die den Verein zum Teil noch gegen Ende der Vorbereitung verließen. Trainer Gerald Schwarz musste so ein sehr junges Team ins Rennen schicken, das sich in der rauen BOL-Umgebung sehr schwer tat.

Erstes Opfer der schwachen Startbilanz wurde dann etwas überraschend der Mitte November entlassene Schwarz, dessen Position von seinem Co-Trainer übernommen wurde. Mit 7:11 Punkten gehören die Friedberger aktuell zu den vielen Teams der unteren Tabellenhälfte, die jeden Zähler dringend brauchen können, um nicht in den Kampf um den Ligaerhalt direkt verwickelt zu werden.

Auf Schwabmünchner Seite kehrt Felix Hänsel nach seiner Sprunggelenksverletzung in den Kader zurück; allerdings fällt mit Timo Strehle aus privaten Gründen erneut ein Rückraumspieler aus. Dennoch gehen die Gelb-Blauen gerade vor dem eigenen begeisterungsfähigen Anhang favorisiert ins Rennen.

„Die Trainingswoche war trotz der letzten kleinen Rückschläge erfreulicherweise richtig gut. Wir wollen zuhause ungeschlagen bleiben und die Jungs werden für sich und für die großartigen Fans noch einmal alles raushauen was geht!“, gibt Malte Knoke die Richtung für das letzte Vorrundenmatch aus.

Vor einer sehr interessanten Aufgabe steht die erste Frauensieben, die sich in den letzten Wochen ausgesprochen spielfreudig präsentierte und den aktuellen Lauf auch gegen den sehr starken Aufsteiger aus Göggingen (10:6 Punkte) fortsetzen will. Die Augsburgerinnen haben mit den Rückraumshootern Teresa Walter und Johanna Müller zwei Top-Neuzugänge im Kader, die aktuell auch Platz eins und drei in der Torschützenliste der Bezirksoberliga belegen. Somit gilt es für die Schwabmünchnerinnen vor allem, die beeindruckende Offensivpower des Aufsteigers zu stoppen. Leidenschaft, hohe körperliche Präsenz und der Wille zum Tempospiel haben die Auftritte der Gelb-Blauen zuletzt ausgezeichnet. Und genau diese Qualitäten gilt es auch am Samstagabend in die Waagschale zu werfen.

„Wir sind gerade ganz gut drauf und haben auch verletzungsmäßig bis auf die üblichen kleineren Beschwerden und Blessuren keine echten Probleme. Die Vorfreude auf das für uns erst dritte Heimspiel in dieser Saison ist sehr groß und die Mädels werden sicher alles geben, um die bisher makellose Bilanz mit in die Weihnachtspause zu nehmen“, zeigt sich Trainer Holger Hübenthal optimistisch.

Anpfiff zu diesem „kleinen Derby“ ist um 20 Uhr und die Frauen wie auch die Männer hoffen noch einmal auf die in dieser Saison wirklich außergewöhnliche Atmosphäre und Unterstützung der Fans in der Hans-Nebauer-Sporthalle. (SZ)

