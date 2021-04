Er will Kanzler werden: Mehrheit unterstützt Söders Bereitschaft zur Kandidatur

Exklusiv Markus Söder und Armin Laschet liefern sich einen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur. Knapp sechs von zehn Deutschen finden es richtig, dass Söder kandidieren will.

Rückhalt aus der Bevölkerung für Markus Söder: Knapp sechs von zehn Deutschen (58 Prozent) finden es richtig, dass sich Bayerns Ministerpräsident bereit erklärt hat, Kanzlerkandidat der Union werden zu wollen. Knapp jeder zweite Befragte (46,4 Prozent) bewertet Söders Entschluss sogar als "eindeutig richtig". Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Lediglich 30 Prozent der Deutschen halten Söders mögliche Kandidatur für falsch, etwa jeder Achte ist unentschieden (12 Prozent).

Am vergangenen Sonntag hat Söder erklärt, dass er als möglicher Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl am 26. September zur Verfügung stehe. Seitdem tobt in der CDU/ CSU ein Machtkampf zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten und dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Obwohl sich das CDU-Präsidium am Montag für eine Kandidatur Laschets ausgesprochen hatte, machte Söder bei einer Pressekonferenz am Nachmittag den Weg für seinen Ministerpräsidentenkollegen nicht frei. Die Entscheidung in der K-Frage: vertagt.

Rückhalt für Markus Söder unter den Union-Wählern besonders groß

Während an der Parteispitze also der Kampf um die Kanzlerkandidatur weitergeht, ist an der Basis der Rückhalt für Söder besonders groß: Fast neun von zehn CDU/CSU-Anhängern (86,2 Prozent) erachten Söders Bereitschaft, für die Union zu kandidieren, als richtig. Unter Wählern der AfD sehen das gerade einmal 28,5 Prozent so. Die Zustimmungswerte für die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten in den politischen Lagern der SPD, der Grünen und der FDP unterscheiden sich kaum: Jeweils rund die Hälfte der Befragten bewertet eine Söders Schritt als positiv.

Auch die Menschen in Bayern befürworten mehrheitlich Söders Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur. 58,5 Prozent finden die Entscheidung ihres Ministerpräsidenten richtig, jeder Dritte (33,8 Prozent) empfindet den Entschluss als falsch. 7,7 Prozent der befragten Bayern sind unentschieden.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wie bewerten Sie, dass sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bereit erklärt hat, bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat für die Union anzutreten?" wurden im Zeitraum vom 12.4. bis 13.4.2021 die Antworten von 5020 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

