Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. November

Auch zwei Tage nach dem Raketeneinschlag im polnischen Grenzgebiet sind die Rufe nach Deeskalation laut. Es ist seit Monaten die größte Sorge des Westens, dass die Nato in den Krieg hineingezogen werden könnte. Das würde sie, wenn ein Nato-Land gezielt angegriffen werden würde. Zwar handelte es sich bei der Explosion am Dienstag auf polnischem Staatsgebiet mutmaßlich um eine ukrainische Luftabwehrrakete, dennoch war das Unglück ein bitterer Vorgeschmack auf den Albtraum der Nato. Russland hingegen inszeniert sich bei diesem Vorfall erneut als Opfer. Russische Medien sprechen von gezielter Provokation und westlicher Propaganda. Wie der Kreml auf die Explosion in Polen reagiert, lesen Sie hier.

Der Tag: Das Getreideabkommen mit Russland und der Ukraine zum sicheren Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ist verlängert worden. Damit sind Ausfuhren aus den ukrainischen Häfen für mindestens vier weitere Monate möglich. Im befreiten Cherson findet die ukrainische Polizei indes Hinweise auf mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Besatzer. An elf Orten seien Menschen gefangengehalten worden, sagte Innenminister Denys Monastyrskyj im ukrainischen Fernsehen. An vier dieser Orte gebe es Hinweise, dass Gefangene gefoltert worden seien. Ermittler sicherten dort Beweise und befragten Zeugen. Auch Leichen würden exhumiert. "Bislang sind in der Region Cherson 63 Leichen gefunden worden", sagt Monastyrskyj. "Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Suche gerade erst begonnen hat und noch viele weitere Folterkammern und Grabstätten entdeckt werden."

Die Lage: Lange waren die Strompreise in der Region stabil, nun bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher die Energiekrise voll zu spüren. Energieversorger wie die Lechwerke und die Stadtwerke erhöhen zum 1. Januar die Strompreise zum Teil massiv. Was das für die Kundinnen und Kunden bedeutet und mit wie viel Euro Mehrbelastung Sie künftig rechnen müssen, hat mein Kollege Michael Kerler recherchiert.

Die Region: Deshalb lautet auch weiter das Gebot der Stunde: Energie sparen. Das wollen auch viele Städte und Gemeinden – gleichzeitig wollen die Kommunen jedoch nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Die Stadt Augsburg hat sich dabei auf einen Kompromiss geeinigt: Lichter und Lämpchen werden zwar in der Adventszeit leuchten, allerdings nur bis 22 Uhr. Weihnachtliche Stimmung und gleichzeitig Strom sparen. Doch wirklich viel einsparen lässt sich durch diese Maßnahme nicht.

Die Gegner der Corona-Maßnahmen gehen weiter auf die Straße, suchen sich aber neue Themen. Doch der "Wutwinter" bleibt (bisher) aus. Klar ist aber auch: Die Proteste werden so schnell nicht verschwinden.

Der "Wutwinter" in Bayern bleibt aus, aber die Proteste gehen weiter

