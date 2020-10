vor 38 Min.

Deutschland - Türkei live im Free-TV und Stream - heute bei RTL oder ARD/ZDF?

Deutschland - Türkei. Das Freundschaftsspiel heute sieht Bundestrainer Löw als Testspiel für die kommende EM. Spielplan, Termine, Uhrzeit und die Übertragung live in TV und Stream, all diese Infos zum Länderspiel finden Sie hier.

Deutschland trifft am heute am 7. Oktober 2020 im Rahmen der Freundschaftsspiele in Köln auf die Türkei. Wo Sie das Länderspiel live im Free-TV, auf ARD oder ZDF, oder im Online-Stream sehen können, das erfahren Sie hier.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute im Freundschaftsspiel am 7. Oktober 2020 gegen die Türkei. Neben den Spielen in der Nations League sieht Bundestrainer Joachim Löw dieses Spiel als Test-Partie für die weitere Entwicklung der Nationalmannschaft vor der Fußball Europameisterschaft 2021. Hier erfahren Sie, wann und wo das Länderspiel der DFB-Elf live im TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein wird.

Deutschland - Türkei live im TV & Stream:

Partie: Deutschland – Türkei

– Wann: 07.10.2020

07.10.2020 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Wo : RheinEnergieSTADION Köln

: RheinEnergieSTADION Free-TV : RTL , überträgt ab 20.15 Uhr

: , überträgt ab 20.15 Uhr Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

und Moderator: Florian König

Experte: Lukas Podolski

Die Länderspiele live im TV & Stream: im Free-TV auf ARD, RTL oder ZDF?

Das Länderspiel am 7. Oktober zwischen Deutschland und der Türkei wird von RTL live im Free-TV übertragen. Die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren die Partie der deutschen Nationalmannschaft, im Studio wird Lukas Podolski als Experte anwesend sein. Der 35-jährige steht derzeit beim türkischen Süper Ligisten Antalyaspor unter Vertrag, hat in diversen Partien der Deutschen Nationalmannschaft gespielt, ist in Köln tief verwurzelt und wird mit Moderator Florian König aus dem RheinEnergieStadion das Spiel begleiten. Im Stream des kostenpflichtigen Streaming-Anbieters DAZN oder Sky ist die Partie der beiden Teams am Mittwochabend nicht zu sehen. Alle Partien der deutschen Mannschaft, ob Testspiel, Nations League oder Qualifikationsspiel, werden nicht vom Streaming-Anbieter DAZN übertragen. Die Rechte dafür halten die Sender ARD, ZDF und RTL.

DFB-Team: deutsche Nationalmannschaft 2020

Die letzten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft bei den Nations League-Spielen gegen die Schweiz (1:1) und Spanien (1:1), lassen Luft nach oben. Auch wenn die deutsche Mannschaft Favorit ist, besteht Verbesserungspotenzial.

Der Spielplan der Deutschen Nationalmannschaft für die zweite Hälfte 2020: Übertragung in TV & Stream

Ukraine - Deutschland ( Nations League ) in der Ukraine : 10.10.2020, 20.45 Uhr, live auf DasErste

- ( ) in der : 10.10.2020, 20.45 Uhr, live auf DasErste Deutschland - Schweiz ( Nations League ) in Köln : 13.10.2020, 20.45 Uhr, live auf DasErste

- ( ) in : 13.10.2020, 20.45 Uhr, live auf DasErste Deutschland - Tschechien ( Testspiel ) in Leipzig : 11.11.2020, 20.45 Uhr, live bei RTL

- ( ) in : 11.11.2020, 20.45 Uhr, live bei Deutschland - Ukraine ( Nations League ): 14.11.2020, 20.45 Uhr

- ( ): 14.11.2020, 20.45 Uhr Spanien - Deutschland ( Nations League ): 17.11.2020, 20.45 Uhr

