UEFA Nations League 2020: Gruppen - inkl. deutsche Gruppe

Die UEFA Nations League 2020 startet im Spätsommer. Doch schon jetzt sind der Modus und bald auch die Gruppen klar. Wer ist in der Gruppe von Deutschland? Hier Regeln, Teams, Mannschaften und Liga A, B , C und D.

Die in der Nations League der UEFA erzielten Leistungen werden zur Bestimmung von Setzlisten in großen Quali-Turnieren für Fußball-WM und -EM genutzt und ersetzen großteilig den UEFA-Koeffizienten. Zudem eröffnet die UEFA Nations League einen 2. und unabhängigen Quali-Pfad für große Turniere zusätzlich zu den großen Quali-Turnieren. Sieger der ersten Nations League 2018/19 war Portugal.

Nations League 2020/21: Das waren die Ligen-Einteilung und die Los-Töpfe

Die Auslosung der Gruppen findet am 3. März 2020 in Amsterdam statt. Für die Ligen A bis C gibt es jeweils 4 Töpfe mit je 4 Mannschaften. In der Liga D gibt es einen Topf mit 4 und einen Topf mit 3 Mannschaften.

Liga A Topf 1 Portugal Niederlande England Schweiz

Topf 2 Belgien Frankreich Spanien Italien

Topf 3 Bosnien-Herzegowina Ukraine Dänemark Schweden

Topf 4 Kroatien Polen Deutschland Island Liga B Topf 1 Russland Österreich Wales Tschechien

Topf 2 Schottland Norwegen Serbien Finnland

Topf 3 Slowakei Türkei Irland Nordirland

Topf 4 Bulgarien Israel Ungarn Rumänien Liga C Topf 1 Griechenland Albanien Montenegro Georgien

Topf 2 Nord-Mazedonien Kosovo Weißrussland Zypern

Topf 3 Estland Slowenien Litauen Luxemburg

Topf 4 Armenien Aserbaidschan Kasachstan Moldau Liga D Topf 1 Gibraltar Färöer Lettland Liechtenstein

Topf 2 Andorra Malta San Marino







