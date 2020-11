vor 34 Min.

DEL-Programm steht fest: Ein guter Plan für die Augsburger Panther

Plus AEV-Sportmanager Duanne Moeser kann mit dem DEL-Programm der Augsburger in der Südgruppe gut leben. Eine gute Nachricht: An Weihnachten hat die Mannschaft frei.

Von Milan Sako

Beim Blick auf den Spielplan der Augsburger Panther hat Duanne Moeser nichts auszusetzen: „Er ist nicht so dicht wie befürchtet. Es sind kurze Fahrten und eigentlich immer genügend Zeit zur Regeneration“, sagt der Sportmanager und langjährige Kapitän der Augsburger Panther. Am 20. Dezember starten die Panther die Punktrunde mit einem Auswärtsspiel in München. Das erste Match im Curt-Frenzel-Stadion bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Tray Tuomie am 22. Dezember um 18.30 Uhr gegen Schwenningen. An Weihnachten hat die AEV-Mannschaft erstmals seit vielen Jahren komplett frei. Erst am 27. Dezember folgt das Derby in Ingolstadt.

Bis zum 19. März – Gegner an diesem Tag ist wie schon zum Auftakt München – werden alle 24 Hauptrundenspiele innerhalb der Gruppe Süd absolviert. Die 14 dann noch vorgesehenen Partien gegen die Teams aus der Gruppe Nord wurden noch nicht terminiert.

Fans der Augsburger Panther werden zu Nachteulen

Die aus Vertretern aller 14 Clubs bestehende Spielplankommission der Liga hat sich bewusst dazu entschieden, speziell in den Wintermonaten ausschließlich Spiele innerhalb der jeweiligen Gruppe zu absolvieren. „Wir können zu allen Süd-Gegnern außer Mannheim, am Spieltag anreisen und müssen nicht ins Hotel“, erzählt Moeser. Der Sportmanager plant Anfang Dezember Testspiele gegen Ingolstadt, Nürnberg und Straubing.

Zwei Partien davon sind im Curt-Frenzel-Stadion vorgesehen. „Das ist sportlich wichtig für uns, aber auch ein Test für unser Hygienekonzept“, sagt Duanne Moeser. Alle DEL-Spiele werden bei MagentaSport zu sehen sein. Die Auftaktpartie der Eliteliga mit dem Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG am 17. Dezember überträgt Magentasport im Free-TV.

Um in der Zeit von Geisterspielen reichlich Eishockey in die Wohnzimmer der Fans zu bringen, wurden die einzelnen Partien auf nahezu alle Wochentage verteilt. Prinzipiell finden nie mehr als drei Spiele am Tag statt. Mit unterschiedlichen Beginnzeiten wird es so möglich sein, fast jedes Ligaspiel live und in voller Länge am heimischen Fernseher zu verfolgen. Die Panther-Fans werden allerdings zu Nachteulen: Elf der ersten 24 AEV-Spiele beginnen erst um 20.30 Uhr.

Der Spielplan der Augsburger Panther in der Südgruppe:

Sonntag, 20. Dezember, 14.30 Uhr

München – Augsburg

Dienstag, 22. Dezember, 18:30 Uhr

Augsburg – Schwenningen

Sonntag, 27. Dezember, 14:30 Uhr

Ingolstadt – Augsburg

Sonntag, 3. Januar, 14:30 Uhr

Augsburg – Nürnberg

Mittwoch, 6. Januar, 20:30 Uhr

Straubing – Augsburg

Sonntag, 10. Januar, 17 Uhr

Augsburg – Mannheim

Dienstag, 12. Januar, 20:30 Uhr

München – Augsburg

Freitag, 15. Januar, 20:30 Uhr

Augsburg – Ingolstadt

Mittwoch, 20. Januar, 18:30 Uhr

Mannheim – Augsburg

Dienstag, 26. Januar, 19:30 Uhr

Nürnberg – Augsburg

Freitag, 29. Januar, 20.30 Uhr

Augsburg – Straubing

Montag, 1. Februar, 18:30 Uhr

Schwenningen – Augsburg

Donnerstag, 4. Februar, 20.30 Uhr

Augsburg – Mannheim

Sonntag, 7. Februar, 19:30 Uhr

Schwenningen – Augsburg

Montag, 15. Februar, 18:30 Uhr

Augsburg – München

Donnerstag, 18. Februar, 20.30

Ingolstadt – Augsburg

Sonntag, 21. Februar, 17 Uhr

Augsburg – Nürnberg

Freitag, 26. Februar, 20.30 Uhr

Augsburg – Straubing

Mittwoch, 3. März, 20:30 Uhr

Straubing – Augsburg

Freitag, 5. März, 20:30 Uhr

Augsburg – Ingolstadt

Dienstag, 9. März, 20.30 Uhr

Nürnberg – Augsburg

Donnerstag, 11. März, 18:30 Uhr

Augsburg – Schwenningen

Sonntag, 14. März, 17 Uhr

Mannheim – Augsburg

Freitag, 19. März, 20:30 Uhr

Augsburg – München

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen