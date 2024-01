Augsburger Panther

25.01.2024

AEV im Abstiegskampf: Jetzt zählt jeder Punkt

Plus Die Augsburger Panther empfangen den Erzrivalen aus Ingolstadt. Im Kampf gegen den Abstieg zählt jeder Punkt, denn das Feld ist eng zusammen gerutscht.

Der überraschende Siegeszug der Iserlohn Roosters hat das Feld am unteren Ende der DEL-Tabelle wieder eng zusammengeschoben. Nur noch ein Zähler beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf den Vorletzten Augsburg. Zwischenzeitlich hatte der Abstand schon bis zu zehn Punkte betragen. Doch sieben Siege aus den vergangenen acht Spielen haben Iserlohn wieder mitten hineinbefördert in den Fünfkampf, in dem es gleichermaßen gegen den Abstieg und um die Play-off-Teilnahme geht.

Auf- und Abstieg sorgt im Tabellenkeller der DEL für Spannung

Neutrale Beobachter dürften bestätigen, dass die Wiedereinführung von Auf- und Abstieg zwischen DEL und DEL2 der Spannung zuträglich ist. Viele Jahre lang, in denen die DEL als geschlossene Gesellschaft firmierte, waren die letzten Saisonspiele der Kellerkinder oft nur noch von statistischem Wert. Das hat sich grundsätzlich geändert. Vieles deutet darauf hin, dass erst ganz am Saisonende entschieden wird, wer absteigt und wer in die erste Play-off-Runde einzieht. Wahrscheinlich könnte Christof Kreutzer auch mit ein bisschen weniger Nervenkitzel ganz gut leben, doch überraschend kommt der Abstiegskampf für den AEV-Trainer natürlich nicht. Nach dem Beinahe-Abstieg in der vergangenen Spielzeit galten die Panther vielen Experten erneut als Abstiegskandidat Nummer 1.

