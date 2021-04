Fabio Wagner: „Müssen unsere Topleistung aufs Eis bringen“

Plus Trotz der Tatsache, dass es der ERC Ingolstadt mit dem derzeit „heißesten“ Team in der DEL, RedBull München, zu tun bekommt, zeigt sich Kapitän Fabio Wagner zuversichtlich. Alle Akteure sind einsatzbereit.

Ginge es allein nach Zahlen und Statistiken, dann bräuchte das Viertelfinal-Duell in den Play-offs zwischen RedBull München und dem ERC Ingolstadt erst gar nicht ausgetragen zu werden. Auf der einen Seite steht ein Team, das elf seiner vergangenen zwölf Partien gewann, mit 155 Treffern in der gesamten Hauptrunde mit Abstand am torhungrigsten war und dessen Vereinsspitze selbst in der Pandemie finanziell auf Rosen gebettet scheint: RedBull München. Auf der anderen Seite steht eine Mannschaft, die im April lediglich einen „Dreier“ in den zurückliegenden neun Begegnungen einfahren konnte, 20 Zähler Rückstand auf München aufweist und deren Mitwirken an der DEL-Saison 2020/2021 nahezu auf den letzten Drücker feststand: der ERC Ingolstadt!

Doch in Corona-Zeiten ist bekanntlich vieles anders. Unter anderem der Modus der diesjährigen Play-offs. Benötigte in „normalen (Spiel-)Zeiten“ ein Team ab dem Viertelfinale zum Weiterkommen vier Siege (Best-of-Seven), so reichen diesmal „nur“ zwei Erfolge. Die große Chance für den jeweiligen Außenseiter? „Ich denke schon“, sagte Ingolstadts Sportdirektor Larry Mitchell bereits im NR-Interview vor Saisonbeginn. „Da eine Serie über sieben Partien in der Regel die bessere Mannschaft gewinnt, ist ein verkürztes Format für die anderen Teams sicher ein Vorteil.“ Auch Panther-Headcoach Doug Shedden ist überzeugt, „dass eine solch kurze Serie für einen Favoriten immer gefährlicher als für den Außenseiter ist. Bereits ein überragender Torhüter kann in zwei oder drei Spielen dafür sorgen, dass du das Ding gewinnst.“

Wagner hat mit dem ERC Ingolstadt schon zwei Pre-Play-off-Serien bestritten

Worauf kommt es also – neben einem Goalie (Michael Garteig) in Topform – bei einer „Best-of-Three“-Serie besonders an? „Nachdem bereits das erste Match extrem wichtig ist, muss man von Beginn an bereit und hellwach sein“, weiß Panther-Kapitän Fabio Wagner – und das im wahrsten Sinne des Wortes: „Ich habe mit dem ERC Ingolstadt schon zwei Pre-Play-off-Serien gegen Straubing und Bremerhaven gespielt. Dabei haben wir in beiden Duellen jeweils die erste Partie verloren und sind am Ende ausgeschieden.“

Sprich: Ein Sieg am späten Dienstagabend (20.30 Uhr) in der Olympia-Eissporthalle würde das „Unternehmen Halbfinal-Einzug“ zumindest schon einmal deutlich erleichtern. Klingt einfach und verständlich, stünde da auf der anderen Seite der Eisfläche nicht ein Großkaliber wie der dreifache deutsche Meister RedBull München, der fast schon traditionell zum Ende der Hauptrunde nochmals richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Truppe von Headcoach Doug Jackson präsentierte sich zuletzt in beeindruckender Spiellaune und schoss seine jeweiligen Kontrahenten regelrecht aus den Stadien.

„Die Münchener sind nicht nur läuferisch sehr stark, sondern spielen offensiv bereits seit Jahren ein extrem aggressives und gutes System. Darüber hinaus verfügen sie über viele erstklassige Einzelspieler, von denen jeder in der Lage ist, eine Partie zu entscheiden“, berichtet Wagner. Sein Plan? „Auch wenn es einfach klingt, aber wir müssen in allen Begegnungen unsere Topleistung aufs Eis bringen, um es unserem Gegner so schwer wie möglich zu machen.“

Drei der vier Hauptrunden-Partien gingen an den ERC Ingolstadt

Was für die Schanzer spricht: In drei der vier Hauptrunden-Aufeinandertreffen in dieser Saison fanden sie immerhin einen Weg, um den oberbayerischen Rivalen zu bezwingen. „Natürlich ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir in der Lage sind, München zu besiegen“, so Wagner, der diese Bilanz allerdings auch nicht überbewerten will: „Gerade in den letzten Wochen spielt das RedBull-Team ein sehr starkes und erfolgreiches Eishockey. Daher lassen sich die jetzigen Duelle nicht mehr damit vergleichen.“

An personellen Alternativen wird es Ingolstadts Coach Doug Shedden jedenfalls im ersten Match nicht mangeln. „So weit ich es heute auf und neben dem Eis gesehen habe, stehen uns alle Akteure zur Verfügung“, verrät der 59-jährige Kanadier. Dementsprechend steht auch einem Einsatz von Goalie Michael Garteig, der während des Penaltyschießens gegen Iserlohn laut Shedden Krämpfe bekam (Shedden: „Als ich seine Bewegungen gesehen habe, dachte ich schon, er hätte sich am Knie verletzt.“), nichts im Wege. Auch die beiden frischgebackenen Väter Wayne Simpson und Mirko Höfflin werden (wieder) auf Torjagd gehen.