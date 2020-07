vor 16 Min.

Drama pur! FC Ingolstadt verpasst den Aufstieg nach dem Schlusspfiff

Die Schanzer gewinnen bei 1860 München mit 2:0. Da Würzburg in der Nachspielzeit zum Ausgleich kommt, spielt der FCI nun in der Relegation. Dort geht es gegen den 1. FC Nürnberg.

Von Benjamin Sigmund

Die Spannung war greifbar, die Blicke der Spieler richteten sich auf die elektronischen Geräte. Der FC Ingolstadt hatte soeben mit 2:0 bei 1860 München gewonnen. In Würzburg wurde noch gespielt. Mit 1:2 lagen die Kickers gegen Halle zurück, was den Schanzern den direkten Aufstieg in die 2. Liga beschert hätte. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit bekamen die Unterfranken einen Elfmeter zugesprochen, den sie dann auch verwandelten. Das 2:2 brachte Würzburg in der siebenminütigen Nachspielzeit über die Zeit. Während also die Kickers in die 2. Liga aufsteigen, trifft der FC Ingolstadt in der Relegation auf den 1. FC Nürnberg. Das Hinspiel findet am kommenden Dienstag statt, das Rückspiel steigt am Samstag in Ingolstadt.

Zumindest sein Minimalziel hat der FCI damit erreicht. Denn schon bei einem Unentschieden in München wären sie auf den fünften Platz abgerutscht und mit leeren Händen dagestanden. „Wir wollten uns für die vergangenen Wochen belohnen und uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen“, sagte Oral und schwärmte von Charakter und Mentalität seiner Mannschaft. Das Resultat in Würzburg sei natürlich ärgerlich, aber „wir können die anderen Ergebnisse nicht beeinflussen.“ Nun werde der FC Ingolstadt „alles geben, um Nürnberg das Leben schwer zu machen“.

FC Ingolstadt hat die ersten Chancen

Die eigene Hausaufgabe bei 1860 München hatten die Schanzer mit großem Kampfgeist am Ende souverän gelöst. Nach einem nervösen Beginn auf beiden Seiten erhöhte der FC Ingolstadt nach zehn Minuten die Schlagzahl. Die Löwen, die eine Fünferkette aufboten, konzentrierten sich aufs Verteidigen. Dennoch kamen die Schanzer zu gefährlichen Abschlüssen. Während Fatih Kayas Versuch (16.) und Robins Krauße Distanzschuss (19.) noch harmlos waren, kam Maximilian Beister einem Tor sehr nahe. Nach einer starken Einzelleistung von Michael Heinloth auf der rechten Seite kam Beister im Sechzehner zum Abschluss, doch sein Schuss landete an der Latte (24.). Ebenfalls Aluminium trafen die nun stärker werdenden Löwen, als Aaron Berzel an den Querbalken köpfte (26.). Die Münchner blieben am Drücker. Die beste Möglichkeit bot sich Sascha Mölders, der freistehend über das Tor köpfte (42.). Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Rasen stand FCI-Kapitän Stefan Kutschke, der wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste (32.). Für ihn kam Dennis Eckert Ayensa.

Die Löwen kamen engagiert aus der Kabine, doch der FCI traf. Beister zeigte einmal mehr, mit welchen Qualitäten sein linker Fuß ausgestattet ist und zirkelte den Ball aus 20 Metern zum 0:1 in den Winkel (50.). Wenige Minuten später ging Halle in Würzburg mit 2:1 in Führung, was den FCI zwischenzeitlich auf den direkten Aufstiegsplatz brachte.

FC Ingolstadt: Eckert Ayensa entscheidet die Partie

1860 gab sich nicht geschlagen und kam zu einer guten Möglichkeit, als Marius Willsch Marco Knaller im FCI-Tor zu einer Faustparade zwang (60.). Mit einer Glanztat war Knaller danach auch gegen den Ex-Ingolstädter Stefan Lex zur Stelle (67.). Auf der Gegenseite verpasse Fatih Kaya die Vorentscheidung (75.).

Den Deckel drauf machte der FCI wenig später. Zunächst konnte Herbert Paul Dennis Eckert Ayensa nur mit einem Foul aufhalten und sah wegen der Notbremse die Rote Karte (80.). Mit dem nächsten Angriff erhöhte der FCI auf 2:0. Maximilian Thalhammer setzte sich stark durch und bediente Eckert Ayensa, der nur noch einzuschieben brauchte (82.).

Spätestens jetzt richteten sich alle Blicke nach Würzburg, wo die Kickers nach wie vor mit 1:2 zurücklagen. Doch bekanntlich trafen die Unterfranken in der Nachspielzeit und dürfen sich über den Aufstieg freuen.

TSV 1860 München Hiller - F. Weber (62. Lex), Erdmann (62. Bekiroglu), Berzel - Willsch (73. Paul), Wein, Rieder, Dressel, P. Steinhart (74. Klassen) - Mölders, Owusu

FC Ingolstadt 04 Knaller - Heinloth, Antonitsch, T. Schröck, Gaus - Beister (79. Kotzke), Krauße, Thalhammer, Elva (90.+3 Wolfram) - Kutschke (33. D. Eckert Ayensa), Kaya (79. Bilbija)

Schiedsrichter Markus Schmidt (Stuttgart) Tore 0:1 Beister (50.), 0:2 D. Eckert Ayensa (82.)

