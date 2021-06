EM-Spiele in München: Diese Regeln gelten für Zuschauer im Stadion

Die Fußball-EM 2021 kommt am Dienstag nach München. Wenn Deutschland das erste EM-Spiel bestreitet, gelten strenge Regeln für Zuschauer. Was ist im Stadion erlaubt?

Endlich wieder Fußball im Stadion: Wenn am Dienstagabend die DFB-Elf ihr erstes EM-Spiel in München bestreitet, werden erstmals in der Corona-Krise wieder Tausende Zuschauer dabei sein. Für viele Menschen bedeutet das Turnier und der Stadionbesuch ein kleines Stück Freiheit nach den trostlosen Monaten des Corona-Lockdowns. Aber welche Corona-Regeln gelten im EM-Stadion in München? Was ist für Zuschauer der Fußball-EM erlaubt? Die wichtigsten Regeln im Überblick.

EM-Spiel in München: Das sind die Corona-Regeln für Fußball im Stadion

Zuschauer im Stadion: 14.500 Fans dürfen ins EM-Stadion nach München . Normalerweise passen bei Spielen des FC Bayern mehr als 75.000 Menschen in die Allianz Arena in München . Bei EM-Spielen ohne Corona-Krise wären rund 70.000 Fans als Zuschauer im Stadion zugelassen worden.

Testpflicht vor EM-Spiel: Alle Zuschauer müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass sie zuvor einen negativen Test gemacht haben, dass sie bereits Corona hatten oder schon geimpft sind.

Einlass in 30-Minuten-Slots: Auf jeder Eintrittskarte ist ein 30-Minuten-Slot vermerkt. In dieser Zeit müssen Zuschauer des EM-Spiels durch den Einlass gehen, den Corona-Test oder Nachweis über Impfung oder Genesung bestätigen lassen und im Anschluss direkt den zugewiesenen Platz aufsuchen.

Auf jeder Eintrittskarte ist ein 30-Minuten-Slot vermerkt. In dieser Zeit müssen Zuschauer des EM-Spiels durch den Einlass gehen, den Corona-Test oder Nachweis über Impfung oder Genesung bestätigen lassen und im Anschluss direkt den zugewiesenen Platz aufsuchen. FFP2-Maskenpflicht bei EM-Spielen: Im Stadion in München gilt bei EM-Spielen eine FFP2-Maskenpflicht. Sogar am Sitzplatz müssen Zuschauer ihre FFP2-Maske tragen. Das bestätigt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek . An anderen Austragungsorten der EM-Spiele durften Zuschauer ohne Maske am Platz sitzen.

Anreise mit Auto empfohlen: DFB und UEFA raten bei dieser Fußball-EM ausdrücklich, das eigene Fahrzeug zur Anreise ins Stadion zu nutzen. So sollen zu viele Kontakte in den öffentlichen Verkehrsmitteln verhindert werden. Parkplätze lassen sich vorab online buchen.

Da nur 14.500 Zuschauer in München zum EM-Spiel ins Stadion dürfen, gehen die Behörden vor Ort davon aus, dass auch in den Biergärten Bayerns viele Fans beim Public Viewing mit dem DFB-Team mitfiebern wollen. Doch auch hier gilt: Feiern nur mit strengen Abstands- und Hygieneregeln.

Die Polizei wird am Dienstagabend daher nicht nur um das EM-Stadion in München im Einsatz sein, sondern auch an anderen Orten Präsenz zeigen, wo Fans gerne nach EM-Spielen gemeinsam jubeln. Besonders im Blick haben die Einsatzkräfte etwa den Domplatz in Regensburg oder die Münchner Leopoldstraße. Die Stadt München untersagte dort zudem an den Spieltagen Glasflaschen und Pyrotechnik. (zian)

