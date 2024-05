Die Aindlinger Wehr bekommt neues Fahrzeug

Mit dem neuen Gerätewagen Logistik GW-L2 rüstet die Freiwillige Feuerwehr Aindling auf. Durch das Fahrzug sind die Freiwilligen noch flexibler.

Das Einsatzspektrum der Feuerwehren hat sich im Laufe der Zeit deutlich verändert. War es zu Gründungszeiten die Hauptaufgabe, Brände zu löschen, kamen mit der Zeit immer mehr Aufgaben, wie zum Beispiel die Rettung von verunfallten Personen, hinzu. In den letzten Jahren stieg auch die Anzahl der Unwettereinsätze weiter an. Um diese vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können, benötigen die Feuerwehren Ausrüstungs-gegenstände und Geräte, die nicht in den normalen Lösch- und Sonderfahrzeugen untergebracht werden können. Hier kommen immer öfter sogenannte Rollcontainer zum Einsatz, die mit einem Logistikfahrzeug zu den verschiedenen Einsatzstellen transportiert werden können.

Der Feuerwehrbedarfsplan für die Marktgemeinde Aindling (Fertigstellung 2016) hat bereits den Bedarf für ein Logistikfahrzeug gezeigt. Da das Fahrzeug und die dazugehörigen Rollcontainer im alten Feuerwehrhaus keinen Platz gefunden hätten, wurde entschieden, mit der Anschaffung zu warten, bis konkretere Planungen für das neue Gerätehaus vorliegen.

Im Juni 2019 begann der Fahrzeugausschuss der drei Feuerwehren sich näher mit den Möglichkeiten der Ausstattung des Logistikfahrzeuges auseinanderzusetzen. 2020 entschied der Gemeinderat sich für die größere Variante – einen GW-L2 – und beauftragte die Firma BFG mit der Ausschreibung des Fahrzeuges und der Rollcontainer. 2021 im Oktober wurde nach Ende der Ausschreibungsfrist der Auftrag an die Firma BTG (Brandschutztechnik Görlitz) für das Fahrgestell, die Seilwinde und den Aufbau sowie Firma Waitkus Engineering für die Rollcontainer und Firma Fischer Feuerschutz für die Beladung vergeben. Nach mehreren Baubesprechungen in Görlitz konnte das neue Fahrzeug im Januar 2024 nach zweieinhalbjähriger Warte- und Bauzeit durch Vertreter aller drei Wehren entgegengenommen werden.

Segnung des neuen Fahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Aindling am Jubiläumsfest

Mit dem GW-L2 steht den Feuerwehren der Marktgemeinde nun ein vielseitiges Fahrzeug zur Verfügung, das über ein großes Volumen im Laderaum verfügt und zwei Geräteräume für feuerwehrtechnische Beladung bietet. Über eine Ladebordwand kann das Fahrzeug schnell be- und entladen werden. Zusätzlich ist das Fahrzeug mit einer 5-Tonnen-Seilwinde von Rotzler ausgerüstet.

Die Segnung des neuen Fahrzeugs findet beim Jubiläumsfest zum 150. Bestehen statt. Von Freitag, 31. Mai 2024, bis Sonntag, 2. Juni 2024 wird gefeiert. pm

Lesen Sie dazu auch