Retten ist Ehrensache: 150 Jahre FFW Affing

Seit 150 Jahren sorgt die Freiwillige Feuerwehr Affing für Sicherheit. Am Samstag, 7. Mai, feiern sie ihr Jubiläum im Zuge der Fahnenweihe.

„Mit Feuer spielt man nicht“, diesen Rat hat bestimmt jeder schon einmal im Laufe seines Lebens gehört. Dass an diesem viel Wahres dran ist, können die Heldinnen und Helden in Rot zur Genüge bestätigen. Gerät Feuer außer Kontrolle, ist die Katastrophe nicht weit. Dann zählt jede Sekunde und oft hilft nur eine Nummer: 112! Ist diese gewählt und der Brandherd gemeldet, machen sich zahlreiche mutige Feuerwehrfrauen und -männer so schnell wie möglich auf, um die heißen Flammen zu bekämpfen.

Doch nicht nur bei Feuer wird ausgerückt. Tornado, Hochwasser oder die obligatorische Katze auf dem Baum – bei der Feuerwehr erlebt man bei jedem Einsatz etwas Neues. Auch in Affing.

Fahnenweihen wurden schon immer feierlich zelebriert – auch im Mai 1963. Foto: FFW Affing

Seit über 150 Jahren gibt es dort die Freiwillige Feuerwehr. Doch auch schon davor wurde in der Gemeinde darauf geachtet, Brandunfälle zu verhindern. Alle Ortsbewohner waren damals verpflichtet, Feuerlösch- und Rettungsdienste zu übernehmen. Außerdem gab es seit Jahrhunderten die sogenannte Kirchenwacht.

An Sonn- und Feiertagen musste ein Wächter dafür Sorge tragen, dass während des Gottesdienstes mögliche aufkommende Brände schnellstmöglich gemeldet wurden. Als Zeichen der Wächterrolle wurde von Haus zu Haus ein Eichenstock mit eiserner Spitze weitergegeben. Eingestellt wurde die Kirchenwache gegen 1955, als Telefonanschlüsse zunehmend mehr wurden.

Erfolgreiche Gründung im Jahr 1870

Gegründet wurde die Freiwillige Feuerwehr Affing am 15. März 1870 mit 81 Mitgliedern. Ausschlaggebend hierfür waren der damalige Pfarrherr Josef Feller und Graf Maximilian von Gravenreuth. Das königliche Bezirksamt Aichach stimmte dem Antrag schnell zu, sodass bereits nach drei Tagen die Genehmigung vorlag. Graf von Gravenreuth wurde als Gründungsmitglied zum 1. Vorstand gewählt.

Auch das 100-jährige Bestehen wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr Affing gefeiert. Foto: FFW Affing

Ob zu Beginn eine erste tragbare Motorspritze oder 1973 ein neues Einsatzfahrzeug – die Freiwillige Feuerwehr Affing hat über die Jahrzehnte stetig das Equipment modernisiert. Aktuellstes Highlight ist das im Mai 2009 fertiggestellte Feuerwehrhaus. Dieses konnte im Gegensatz zum Jubiläum, bei dem die Feier coronabedingt verschoben werden musst, noch feierlich eingeweiht werden.

Freiwillige Feuerwehr Affing: Festakt zur Fahnenweihe

Das Fest zum 150-jährigen Bestehen wird nun kommenden Samstag, 7. Mai, im Zuge der Fahnenweihe nachgeholt: „Wir haben unsere Fahne komplett restauriert, diese wird am Samstag gesegnet und auch unser Jubiläum möchten wir in die Zeremonie einfließen lassen. Ich freue mich, dass wir nun auf unsere 150-jährige Geschichte anstoßen können“, erklärt der 1. Vorstand Christoph Fischer.

Am 24. Mai 2009 konnte das neue Feuerwehrhaus eröffnet werden. In den kommenden Jahren soll es erweitert werden. Foto: FFW Affing

Beginn der Feier ist um 17 Uhr bei der Kirche Affing (Treffpunkt für die Feuerwehrkameraden aus Affing um 16.15 Uhr in Uniform am neuen Feuerwehrhaus). Nach der Segnung der Fahne lädt die Feuerwehr Affing zum gemütlichen Festzeltbetrieb.

Was anfänglich mit 80 Mitgliedern begonnen hat, ist heute auf eine 200 Frauen und Männer starke Truppe angewachsen. „Ich schätze mich glücklich, eine solche leistungsstarke Wehr mit herausragend engagierten Kommandanten und einer sehr gut besetzten Vorstandschaft als 1. Vorstand vertreten zu dürfen. Zur Fahnenweihe freue ich mich, auch unseren Patenverein, die Feuerwehr Haunswies, und zahlreiche Gäste wie den Baron von Gravenreuth sowie Landrat Losinger und viele Weitere begrüßen zu dürfen“, sagt Fischer.

Früh übt sich: Die Affinger Jugendfeuerwehr.

Weitere Infos: feuerwehr-affing.de