Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Kurioser Fall am Amtsgericht: Nach dem Unfall kommt das Liebesglück

Plus Ein Mann steht nach einem Unfall wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Am Ende wird er nicht nur von der Richterin verurteilt, sondern auch verkuppelt.

Von Dominik Bunk

Im Juli 2023 ist der 25-jährige Angeklagte mit seiner Beifahrerin zwischen Lauingen und Dillingen unterwegs, als es zum Unfall kommt. Das Fahrzeug prallt gegen einen Baum am Straßenrand. Für den Mann und seine Beifahrerin ein folgenschwerer Einschnitt. Beide landen auf der Intensivstation. Der 25-jährige Fahrer gut acht Monate später auf der Anklagebank des Dillinger Amtsgerichts.

Als zwei Bekannte stiegen die beiden am Unfalltag ins Auto. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum verbrachten der spätere Angeklagte und die junge Frau aus dem Landkreis Dillingen daraufhin einige Tage auf der Intensivstation, er in Wertingen und sie in Dillingen. Sie schrieben in dieser Zeit viel, telefonierten und tauschten sich über den Unfall aus – wurden Freunde. So schildern sie es bei der Verhandlung vor Gericht. Als Richterin Andrea Eisenbarth den jungen Mann fragt, wie er zu der Geschädigten stehe, sagt er, er wolle mehr. Doch vor Gericht geht es natürlich nicht nur um die persönlichen Beziehungen der Beteiligten, sondern um den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung.

