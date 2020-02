22.02.2020

Bezirkskönigin kommt aus Pfaffenhofen

Mathilde Mayer ist Beste bei den Auflageschützen. Einladung zum Oktoberfest

Am 20. September dieses Jahres wird Mathilde Mayr vom Schützenverein „Hubertus“ Pfaffenhofen beim Oktoberfest in München Teil des traditionellen Trachten- und Schützenzugs sein. Sie ist schwäbische Bezirkskönigin 2019 in der Disziplin Luftgewehr-Auflage. „Das ist eine große Ehre“, sagt die 64-Jährige erfreut. Beim Auflageschießen im März vergangenen Jahres in Pfaffenhofen hat sie den Schuss abgegeben, der ihr den Titel gebracht hat.

Nun freut sie sich total auf den Umzug, den sie bisher nur im Fernsehen angeschaut hat. „Ich habe bereits eine Voreinladung bekommen, in der der Ablauf beschrieben ist“, erzählt die Schützin, die bei der Bezirkskönigsproklamation in Fremdingen (Landkreis Donau-Ries) geehrt wurde.

Dort war der Schützengau Wertingen stark vertreten, denn auch Annika Wiedemann von den Frohsinn-Schützen aus Binswangen wurde ausgezeichnet. Sie wurde in der Jugendwertung Vizebezirkskönigin. Beide Damen reisten mit ihrem Fanclub, den der Gauschützenmeister Hubert Gerblinger komplettierte, nach Fremdingen. Gauschützenmeister Gerblinger ist außerdem erfreut, dass sich der Gau neben diesen Spitzenergebnissen auch auf den Plätzen gut behaupten konnte. Gelistet wurden die jeweils zehn Besten in den vier Kategorien. Dabei hat der Schützengau Wertingen acht Plätze belegt, lediglich in der Disziplin Luftpistole konnten die Wertinger keinen Schützen unter den besten Zehn verzeichnen. „Eine sehr gute Ausbeute“, betont Gerblinger. (bbk)

Luftgewehr: 3. Franz Beutmiller, Alpenrose Hausen, 4,0-Teiler; 6. Gisela Leutenmaier, Immergrün Unterschöneberg, 5,0; 9. Helena Christi, Adlerhorst Blankenburg, 5,3; Luftgewehr Jugend: 2. Annika Wiedemann, Frohsinn Binswangen, 12,0; 7. Elias Kuchenbaur, Alpenrose Emersacker, 19,4; Luftgewehr Auflage: 1. Mathilde Mayr, Hubertus Pfaffenhofen, 4,1; 3. Irmgard Mack, Hubertus Unterthürheim, 5,6; 5. Emil Schlapak, Gemütlichkeit Geratshofen, 7,2-Teiler

