Söder und Weil setzen sich bei Angela Merkel für Premium Aerotec ein

Exklusiv Weil Airbus weiter an der Abspaltung der Werksteile festhält, bitten die Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen nun die Kanzlerin um Hilfe.

Im Streit um die Neuorganisation der Flugzeugfertigung im Airbus-Konzern erhöhen die Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen den Druck auf das Unternehmen. In einem gemeinsamen Brief an die Bundeskanzlerin beklagen Markus Söder ( CSU) und Stephan Weil ( SPD), dass sich das Airbus-Management nicht an die Zusage hält, Alternativen zum Verkauf der beiden Premium Aerotec-Standorte in Augsburg und Varel zu prüfen. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: "Anders als vom Vorstandsvorsitzenden Guillaume Faury zugesagt, wird ein Verbleib der Einzelteilfertigung im Konzern nach wie vor nicht als ernsthafte Alternative geprüft, obwohl Airbus einen solchen Weg mit der französischen Tochter Stelia beschreitet. Dieser Umstand stößt bei uns auf großes Unverständnis."

Söder und Weil äußern sich zudem besorgt darüber, dass Airbus offenbar die Bereitschaft vermissen lasse, "die von den Umstrukturierungen betroffenen Beschäftigten hinreichend sozial abzusichern". Dies erfülle beide mit großer Sorge, schreiben die Ministerpräsidenten.

Es gäbe keine Perspektiven für Varel und Augsburg

Bereits im Mai hatten die beiden Spitzenpolitiker sich mit einem Schreiben an die Bundeskanzlerin für die Standorte in ihren Bundesländern stark gemacht. Vor zwei Monaten gab es eine gemeinsame Konferenz der beiden mit Kanzleramtsminister Helge Braun und Vertretern des Airbus-Managements. Damals hätten die Unternehmensvertreter sich festgelegt, dass die Einzelteilfertigung, die in Varel und im Werksteil 4 von Premium Aerotec in Augsburg stattfindet, nur über den Verkauf an einen externen Investor langfristig wettbewerbsfähig bleibe. "Ein möglicher Investor wurde nicht genannt, ganz zu schweigen von konkreten Perspektiven für die Standorte Varel und Augsburg", bemängeln Söder und Weil.

35 Bilder Die Warnstreik-Kundgebung bei Premium Aerotec in Bildern Foto: Bernd Hohlen

Die Ministerpräsidentin bitten die Kanzlerin nun erneut, auf den Airbus-Vorstand zuzugehen, um auf die zugesagte ernsthafte Prüfung von Alternativen zur Abspaltung zu drängen. "Es dürfte für alle Beteiligten besser sein, wenn die bestehenden unterschiedlichen Interessen am Verhandlungstisch miteinander besprochen würden. Ein längerer Arbeitskampf kann nicht im Interesse des Unternehmens liegen", schließen Söder und Weil.

