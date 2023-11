Renk-Chefin: "Wir dürfen nicht Kitas und Panzer gegeneinander ausspielen"

Plus Susanne Wiegand, Chefin des Augsburger Panzer- und Schiffsgetriebeherstellers, fordert Ausgaben für Energiewende und Landesverteidigung. Verteidigungsminister Pistorius hält sie für einen "klasse Typ".

Frau Wiegand, als Hersteller von Panzer- und Schiffsgetrieben will Renk aus dem deutschen Zeitenwende-Topf von 100 Milliarden Geld bekommen. Sind schon Mittel nach Augsburg geflossen?

Susanne Wiegand: Bevor aus dem Sondervermögen etwas verteilt werden kann, müssen erst mal Verträge geschlossen werden. Das dauert in der Regel eine gewisse Zeit. Das ist jetzt für die ersten Aufträge aber passiert und wir haben erste kleinere Zahlungen erhalten. Wichtig ist, dass die Bundesregierung die 100 Milliarden Euro klug ausgibt.