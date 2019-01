vor 18 Min.

Beliebteste Vornamen in Aichach: Anna und Jonas

Im Standesamtsbezirk Aichach werden im Jahr 2018 deutlich weniger Babys geboren. Das hat mit dem Aichacher Krankenhaus zu tun

Von Claudia Bammer

Anna bleibt bei den Vornamen für Mädchen der unangefochtene Spitzenreiter. Im Standesamtsbezirk Aichach – er umfasst neben der Stadt Aichach auch die Gemeinden Adelzhausen, Sielenbach, Obergriesbach, Kühbach, Schiltberg und Hollenbach – wählten im Jahr 2018 Eltern siebenmal diesen Vornamen für ihre neugeborene Tochter aus. Das geht aus der Statistik des Standesamts für das vergangene Jahr hervor, die Ordnungsamtsleiter Manfred Listl vorlegte. Der Name lag auch 2017 auf Platz 1. Bei den Buben hat Jonas die Nase vorn. Sieben Babys erhielten diesen Namen. Der Vorjahressieger Jakob landete mit drei Nennungen auf Platz 8.

Jeweils fünf Mädchen wurden Emma oder Johanna genannt, jeweils vier tragen die Namen Julia oder Marie. Mit je drei Nennungen folgen Antonia, Emilia, Franziska, Greta, Lea, Lena und Sarah. Je zwei Mädchen heißen Ariana, Diana, Elisa, Ella, Emilie, Hanna, Hannah, Laura, Lisa, Luisa, Mara, Maria, Mia, Mona, Rosalie, Sophia, Sophie oder Valentina.

Bei den Buben ist nach Jonas der beliebteste Vorname Leon. Jeweils viermal entschieden sich Eltern für Lukas, Moritz, Paul oder Thomas, je drei für David, Jakob, Lorenz, Luca, Ludwig, Noah oder Xaver. Je zwei Buben heißen Aaron, Adrian, Alexander, Emil, Julian, Liam, Martin, Michael, Samuel, Theodor, Timo, Valentin, Ahmet, Anton, Aras, Arkan oder Ayan.

Von den 293 geborenen Kindern sind 157 Mädchen und 136 Buben. 167 von ihnen tragen nur einen Vornamen, 118 haben einen zweiten Vornamen. Am beliebtesten sind dabei für Mädchen Sophie (sechs Nennungen), Marie (5) und Emilia (4), bei den Buben Alexander und Michael (jeweils dreimal) sowie Georg (2). Acht Kinder tragen auch einen dritten Vornamen. Bei den Mädchen sind das Elena, Silvia, Sophie und Susanna, bei den Buben Abdulhussein, Josef, Peter und Tocori. Bei 119 Neugeborenen wohnt die Mutter auch im Standesamtsbezirk, bei 174 lebt sie außerhalb. Das hängt laut Listl mit dem Aichacher Krankenhaus zusammen, in dem auch viele Frauen zum Beispiel aus dem Raum Schrobenhausen entbunden haben, seitdem vor zweieinhalb Jahren dort die Geburtshilfe am Krankenhaus geschlossen wurde. Bei 49 Kindern ist die Mutter nicht deutsch, bei 36 Babys beide Elternteile und bei acht nur der Vater.

Die Zahl der Geburten ist gegenüber dem Vorjahr übrigens deutlich zurückgegangen. Dabei war sie in den vergangenen Jahren – vor allem durch die Schließung der Geburtshilfe in Schrobenhausen – gestiegen. 379 Kinder kamen hier im Jahr 2017 zur Welt. Ordnungsamtsleiter Manfred Listl sagt dazu: „Die gute Tendenz der vergangenen Jahre hat sich zurückentwickelt.“ Der Grund dafür liegt laut Listl auch in Aichach in der Geburtshilfestation. Wegen eines Mangels an Hebammen war die Geburtshilfe bereits im Sommer 2018 für einen Monat geschlossen. Für die Dauer des Umzugs des Krankenhauses in den Neubau, wie es zunächst hieß, schloss die Geburtshilfestation dann in der dritten Oktoberwoche erneut. Mitte November stand dann fest: Die nagelneue Station wird gar nicht erst eröffnet. Die Nachricht hat für viel Ärger vor allem im betroffenen Landkreisnorden gesorgt. Es gab eine Welle des Protestes mit Unterschriftensammlungen, Kundgebungen und Diskussionsveranstaltungen. Ob dieser Erfolg hat, steht allerdings noch in den Sternen. Bis Jahresende wurden am Aichacher Krankenhaus noch geplante Kaiserschnitte durchgeführt. Künftig werden am Aichacher Standesamt nur noch Hausgeburten beurkundet, so Listl. Die Aichacher Kinder, die an Krankenhäusern etwa in Friedberg oder Augsburg geboren werden, gehen dort in die Statistik ein.

Sterbefälle Geburten und Sterbefälle halten sich im Jahr 2018 übrigens fast die Waage. Den 293 Neugeborenen stehen 296 Verstorbene gegenüber: 151 Männer und 145 Frauen. 153 von ihnen wohnten im Standesamtsbezirk.

Eheschließungen Im Jahr 2018 wurden im Standesamtsbezirk 172 Paare getraut – 13 mehr als im Vorjahr. Bei drei Paaren handelt es sich um zwei Frauen, die heirateten, bei einem Paar um zwei Männer. Dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten, ist nach einer Gesetzesänderung seit Oktober 2017 möglich. Eine vor diesem Termin geschlossene eingetragene Partnerschaft wurde 2018 in eine Ehe umgewandelt. Die meisten Ehepaare entscheiden sich übrigens für einen gemeinsamen Familiennamen. In 147 Fällen war das im vergangenen Jahr der Familienname des Ehemannes. Zwölf Paare haben sich für den Namen der Frau entschieden. Bei 13 Paaren behielt jeder seinen bisherigen Familiennamen. Fünf Frauen tragen einen Doppelnamen aus ihrem Namen und dem des Ehemannes.

Kirchenaustritte Im Vorjahr 2017 war die Zahl der Kirchenaustritte mit 156 leicht gesunken. 2018 stieg diese Zahl auf 208. Diese Zahlen beziehen sich laut Manfred Listl auf katholische und evangelische Christen.

