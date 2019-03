vor 51 Min.

Vorsicht Krötenwanderung: So werden die Tiere geschützt

Mit Zäunen am Straßenrand wollen Naturschützer die Kröten im Frühjahr vor dem Verkehr retten. Doch es fehlt an Helfern und viele Wanderwege sind ungeschützt.

Von Samuel Jacker, Patrik Ferstl und Heike John

Wenn der Boden auftaut und Regen für Feuchtigkeit sorgt, brechen Frösche, Kröten und Molche aus den Wäldern auf, um in ihren Laichgründen Eier abzulegen. Sicher ist die Reise nicht. Oft müssen sie Straßen überqueren, viele werden überfahren. Ehrenamtliche errichten dort deshalb mithilfe der Bauhöfe Schutzzäune. Bis Ende April kontrollieren sie die Strecken. Aber selbst mit den Schutzmaßnahmen ist die Gefahr für die Tiere noch nicht gebannt.

Im Landkreis Aichach-Friedberg wurden an neun Straßen-Übergängen Krötenzäune errichtet, nämlich zwischen Hofhegnenberg und Eresried (Gemeinde Steindorf), Mering und Alt-Kissing, Haberskirch (Friedberg) und Bitzenhofen (Dasing), bei Sirchenried (Gemeinde Ried), Obergriesbach, Neßlach (Gemeinde Aindling), Blumenthal bei Klingen, am Hieslinger Weiher bei Aichach und – neu – in Pöttmes am Kühnhauser und Schorner Weiher. Der Aufbau ist anstrengend, denn die Folienstreifen werden mit Eisenhaltern am Boden befestigt. Zusätzlich graben die Helfer Löcher, in die sie Auffangkübel setzen. Die Amphibien fallen hinein und können später sicher auf die andere Straßenseite getragen werden.

Georg Wenger von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt in Aichach erklärt, dass beim Auf- und Abbau der Zäune oft die Bauhöfe helfen. Für die Aufsicht sind aber allein die Freiwilligen zuständig, die morgens und abends die Eimer kontrollieren. Die Maßnahmen werden staatlich bezuschusst.

Zaun zwischen Hiesling und St. Georg soll die Kröten besser schützen

Helga Fritscher, Vorsitzende der Ortsgruppe Aichach im Bund Naturschutz, berichtet, dass sie davon sehr profitiert: „Die Zusammenarbeit mit den Bauhöfen ist dieses Jahr neu.“ Vor drei Wochen haben einige Arbeiter des Bauhofes mitgeholfen den ersten Teil eines Zaunes zwischen Hiesling und St. Georg (Stadt Aichach) aufzustellen. „Ich hoffe, dass das so bleibt. Die Entwicklung ist sehr erfreulich“, sagt sie, „Die Stadt wird den Zaun auch einlagern.“ Der Bund Naturschutz sei auf solche Maßnahmen angewiesen. Neue Helfer zu bekommen sei schwierig. „Viele sagen, dass man etwas für den Umweltschutz tun muss, haben dann aber keine Zeit“, beklagt sie. In der Ortsgruppe Aichach gibt es etwa zehn aktive Mitglieder. Sie sei daher immer auf ehrenamtliche Helfer angewiesen, sagt Helga Fritscher.

Der rund 700 Meter lange Zaun zwischen Hiesling und St. Georg soll die Amphibien effektiver schützen, als die nächtliche Straßensperre im vergangenen Jahr, so Petra Mayer-Seitz. Sie hat den Aufbau des zweiten Teilstücks am vergangenen Samstag organisiert. „Seit 2014 ist das eine Schwachstelle“, berichtet sie. Seitdem ist die Strecke asphaltiert und das Verkehrsaufkommen hoch. Eine Straßensperre brachte aber laut Mayer-Seitz nicht den gewünschten Erfolg: „Die Schranke wurde um 6 Uhr geöffnet und um 24 Uhr geschlossen. Viele Autofahrer missachteten das aber.“ Im vergangenen Jahr wurden etwa 400 bis 500 Amphibien gezählt. Heuer erwartet sie aber deutlich mehr, „weil man durch den Zaun deutlich bessere Möglichkeiten hat die Tiere aufzufangen.“ Er stehe noch zwei bis drei Wochen. Für den Aufbau des Zaunes hat Petra Mayer-Seitz rund zehn Leute erwartet. „Die Personaldecke bei großen Aktionen ist immer dünn“, sagt sie. Doch der Auf- und Abbau sei nur ein Teil. Der zweite sei die Amphibien aus den Auffangbehältern über die Straße zu tragen. „Helfer für den Sammeldienst können wir immer gebrauchen. Der Zaun steht noch etwa zwei bis drei Wochen“, sagt Mayer-Seitz. Zwei Mal täglich müssen die Behälter geleert werden. Dafür braucht eine Person rund eine halbe Stunde. Anschließend müsse man protokollieren, ob es ein Molch, Grasfrosch oder eine Erdkröte ist. Habe man zwar Interesse mitzuhelfen, ist sich aber noch unsicher die Tiere zu bestimmen, könne man am Anfang auch gemeinsam sammeln. Laut Helga Fritscher lohnt es sich aber nicht überall Schutzzäune aufzubauen, so zum Beispiel im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach. „Der Aufwand eines Krötenzaunes ist groß. Unter Umständen stellt man das ein“, erklärt sie. Auf dem 350 Meter langen Abschnitt haben die Wanderbewegungen immer mehr nachgelassen, bis man sich vor zwei Jahren gegen einen Zaun entschied. „Es können sich aber immer wieder neue Sachen ergeben. Die Tiere wechseln den Weg.“, erklärt sie. Auch im Aichacher Stadtteil Blumenthal werde ein Krötenzaun aufgebaut.

Vorsicht Krötenwanderung: Es sind nicht nur Kröten betroffen

Zu den wanderlustigen Amphibien gehören Wasserfrösche, Grasfrösche und Erdkröten, aber auch Bergmolche und Teichmolche. Bei Temperaturen von über fünf Grad und bei hoher Feuchtigkeit begeben sich die Tiere auf die Reise. Vor allem bei Regen und in der Nacht können viele Kröten und Molche unterwegs sein. Während der Laichzeit brauchen die Amphibien sehr lange, um eine Straße zu überqueren, da zum Beispiel männliche Kröten häufig auf der Stelle verharren und nach Weibchen Ausschau halten. Autofahrer sollen deshalb den Fuß vom Gaspedal nehmen und achtsam fahren – auch der Helfer wegen.

Es werden an allen derzeit vom BN betreuten Strecken mit Schutzzäunen Helfer gesucht. Wer Interesse hat, kann sich über E-Mail-Adresse mail@bn-aic.de oder Telefon 08233/849171 bei der BN-Kreisgeschäftsstelle in Kissing melden.

